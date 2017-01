Vor Amtseinführung des US-Präsidenten : Das ist Donald Trumps groteskes Wunsch-Kabinett

Der langjährige EXXON-Mobil-Chef tritt als der politisch am wenigsten erfahrener Bewerber für das Amt des US-Außenministers an. Der Texaner arbeite sein ganzes Berufsleben für den Öl-Konzern. Ehrenamtlich diente er als Chef der „Boy Scouts of America“.

Regierungserfahrung: Keine.

Warum Trump ihn schätzt: Tillerson hat Milliarden-Geschäfte für ein globales Unternehmen weltweit ausgehandelt. „Er hat enorme Erfahrung, mit allen möglichen ausländischen Regierungen gesammelt“, lobt Trump seine Wahl für das State Department.

Was andere kritisieren: Seine engen Beziehungen zu Russland. 2012 hat ihm Waldimir Putin persönlich den „Freundschaft-Orden“ Russlands verliehen. Eine hohe Auszeichnung, die bei einigen Russland-Kritikern im Kongress keine Ehrenauszeichnung ist. Es drohen Interessenkonflikte durch persönliche Inventionen.

Aussichten im Senat: Die Bestätigung steht auf der Kippe. Marco Rubio, Lindsay Graham und John McCain haben Probleme mit seiner Russland-Nähe. Keine Unterstützung ist bei den Demokraten zu erwarten.

Geschätzter Netto-Wert: 385 Milliarden USD