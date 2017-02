Infografik des Tages : Eurovision Song Contest: So viele Punkte gab's für Deutschland

INFOGRAFIK 09. Februar

Wer fährt für Deutschland zum ESC? Heute Abend stellen sich fünf Kandidaten dem Voting der Zuschauer. Die ARD setzt dabei auf dasselbe Prinzip wie bei dem erfolgreichen Casting der letzten deutschen ESC-Gewinnerin Lena. Gänzlich unbekannte junge Menschen tragen ihre Sangeskünste vor und die Zuschauer entscheiden. So konnte auch Roman Lob im Jahr 2012 den achten Platz für Deutschland holen. Danach ging es allerdings bergab: In den vergangenen zwei Jahren war nur noch der letzte Platz drin, wie die Grafik von Statista zeigt. Der diesjährige Gewinner des Vorentscheides kann es also eigentlich nur besser machen.



INFOGRAFIK 08. Februar

Das Brexit-Gesetz geht heute in die entscheidende Runde im Unterhaus. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten dem Entwurf der Regierung zustimmen und damit Premierministerin Theresa May die Vollmacht zur Scheidung von der EU erteilen. Eine aktuelle Umfrage von YouGov zeigt, dass die Briten ohnehin der Meinung sind, dass die EU sie mehr braucht, als andersherum. Ähnlich sehen das die Norweger, die selbst nicht Mitglied sind. Allerdings ist ihr Verhältnis zur Staatengemeinschaft enger, als es die britische Regierung für ihr Land plant. Dass Großbritannien stärker auf die EU angewiesen ist als andersherum, denken vor allem die Deutschen, wie die Grafik von Statista zeigt. In Dänemark ist hingegen die Zustimmung bei der Aussage am größten, dass beide Seiten einander gleichermaßen brauchen.



INFOGRAFIK 08. Februar

Philipp Lahm hat das Ende seiner Fußballer-Karriere bekannt gegeben. Nach fast 15 Jahren beim FC Bayern will der ehemalige Nationalspieler den Verein im Sommer verlassen und nach eigener Aussage Privatier werden. Auch das aktuell vakante Amt des Sportchefs wolle er nicht besetzen, so Lahm. 2014 hatte Philipp Lahm nach dem Gewinn des Weltmeister-Titels bereits die Karriere als Nationalspieler beendet. Er blickt auf 113 bestrittene Länderspiele und fünf Tore zurück, wie die Grafik von Statista zeigt. Nur vier andere Spieler, darunter Lukas Podolski und Spitzenreiter Lothar Matthäus, haben mehr Spiele für das deutsche Team bestritten.



INFOGRAFIK 07. Februar

Fach- und Führungskräfte in Deutschland verdienen durchschnittlich 52.000 Euro brutto im Jahr. Das geht aus dem aktuellen Gehaltsreport von Stepstone hervor. Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass die Hessen am besten verdienen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Die geringsten Verdienste gibt es in Sachsen-Anhalt und Sachsen, wie die Grafik von Statista zeigt.



Bei der Höhe des Gehalts spielt aber nicht nur der Standort eine Rolle, sondern auch Branche, Berufsgruppe und Abschluss. So führt etwa ein Abschluss in Medizin (79.500 Euro) oder Rechtswissenschaften (74.000 Euro) in der Regel zu hohen Gehältern im späteren Berufsleben, während Akademiker mit einem Abschluss in Design (46.000 Euro) oder Erziehungswissenschaften (45.100 Euro) unterdurchschnittlich bezahlt werden.



INFOGRAFIK 07. Februar

Beim heutigen Safer Internet Day steht das Thema Cybermobbing im Mittelpunkt. In Deutschland wird jeder fünfte Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren Opfer von Beleidigungen und Mobbing im Internet, das zeigt die aktuelle JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs). Dabei sind Jungen und Mädchen gleichermaßen betroffen. Allerdings sind von den 12- bis 13-Jährigen erst 15 Prozent betroffen, unter den 18- bis 19- Jährigen sind es 24 Prozent - fast zehn Prozentpunkte mehr. Wie die Statista-Grafik zeigt, ist Cybermobbing außerdem an Haupt- und Realschulen weiter verbreitet als am Gymnasium. Die Grafik zeigt den Anteil der Befragten, über die im Internet oder per Handy falsche/beleidigende Dinge verbreitet wurden.



INFOGRAFIK 06. Februar

CDU und CSU wollen Angela Merkel heute als gemeinsame Kanzlerkandidatin bestätigen. Nachdem es lange keine wirkliche Alternative zu ihr gab, sorgt die Aufstellung von Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat für Aufschwung bei den Sozialdemokraten, wie die Ergebnisse der aktuellen Sonntagsfrage verschiedener Meinungsforschungsinstitute zeigen. Laut Emnid liegen die CDU und die SPD aktuell nur vier Prozentpunkte auseinander. Die größte Differenz sieht die Forschungspruppe Wahlen: Hier kommt die CDU/CSU auf 36 Prozent, während die SPD bei 20 Prozent liegt, wie die Statista-Grafik zeig.



