KiZ-Geburtstag : Gestaltet eure Zeitung!

10 Jahre KiZ: Am 12. Mai 2017 feiert unsere Kinderzeitung Geburtstag. Und ihr könnt mitbestimmen, was an diesem Tag in der Zeitung steht! Ihr möchtet über euren Zoobesuch berichten oder eure Meinung zum neuen US-Präsidenten Donald Trump loswerden oder ein kleines Gedicht verfassen? Was immer euch auch bewegt, traut euch und schickt uns eure Beiträge. Mit den besten Artikeln werden wir unsere Jubiläumsausgabe am 12. Mai gestalten. Wichtig: Bitte euren Namen, euer Alter und euren Wohnort unter den Artikel schreiben. Außerdem benötigen wir ein Foto von euch und eine Einverständniserklärung eurer Eltern. Dann ab in die Post an: KiZ-Redaktion, Stichwort „KiZ-Geburtstag“, medienhaus:nord, Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin oder per E-Mail mit dem Betreff „KiZ-Geburtstag“ an: info@kiz-kinderzeitung.de. Einsendeschluss ist der 5. Mai 2017. Wir freuen uns auf eure Ideen!



von Angela Hoffmann

erstellt am 28.Apr.2017 | 16:43 Uhr