Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 2. Februar

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die EU und die USA einigen sich auf Regeln für den besseren Schutz beim Austausch personenbezogener Daten. Die Abmachung betrifft private und geschäftliche Mitteilungen.

2012 - Ein internationales Forscherteam hat eine potenziell bewohnbare «Super-Erde» in einem nahen Sternsystem aufgespürt. Der Planet ist 22 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt.

2007 - Der UN-Klimarat warnt im ersten Teil seines Weltklimaberichts vor einer beispiellosen Klimaerwärmung. Bis zum Jahr 2100 könnte es auf der Erde um bis zu 6,4 Grad wärmer werden.

2002 - Der niederländische Thronfolger Prinz Willem-Alexander heiratet in Amsterdam Máxima Zorreguieta aus Argentinien.

1990 - Bei einem schweren Eisenbahnunglück stoßen in Rüsselsheim (Hessen) zwei vollbesetzte S-Bahn-Züge zusammen. 17 Menschen kommen ums Leben.

1987 - Der CIA-Direktor William Casey tritt wegen der illegalen Waffengeschäfte in der Iran-Contra-Affäre zurück.

1952 - In Dortmund wird die Westfalenhalle eröffnet.

1922 - In Paris erscheint die erste vollständige Ausgabe des Romans «Ulysses» des irischen Schriftstellers James Joyce.

1852 - In der Londoner Fleet Street wird die erste öffentliche Toilette eröffnet.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Seine Eigenart, an den Tatorten zu essen und zu trinken, ist einem mutmaßlichen Serien-Einbrecher zum Verhängnis geworden. Durch gesicherte DNA-Spuren an angebissenen Würstchen oder angebrochenen Getränkeflaschen konnte die Polizei in Fulda den mutmaßlichen Täter identifizieren.

GEBURTSTAGE

1977 - Shakira (40), kolumbianische Popsängerin

1977 - Jessica Wahls (40), deutsche Popsängerin, Girlgroup No Angels

1947 - Farrah Fawcett, amerikanische Schauspielerin (TV-Serie «Drei Engel für Charlie»), gest. 2009

1932 - Franz Kamphaus (85), deutscher Altbischof, Bischof von Limburg 1982-2007

1927 - Stan Getz, amerikanischer Jazz-Musiker, Tenorsaxophonist, propagierte Anfang der 60er-Jahre den Bossa Nova, gest. 1991

TODESTAGE

2012 - Edgar Bessen, deutscher Schauspieler (Hamburger Ohnesorg-Theater), geb. 1933

1987 - Alistair MacLean, britischer Schriftsteller («Agenten sterben einsam»), geb. 1922

