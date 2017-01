Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 25. Januar

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

HISTORISCHE DATEN

2016 - Das neue Anti-Terrorismus-Zentrum der europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag nimmt angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den IS offiziell seine Arbeit auf.

2015 - Bei der Parlamentswahl in Griechenland wird das Linksbündnis Syriza stärkste Kraft. Es kommt auf 36,3 Prozent der Stimmen und damit 149 Sitze, zwei weniger als die absolute Mehrheit.

2012 - Das Bundesverwaltungsgericht erklärt die Videoüberwachung öffentlicher Plätze grundsätzlich für rechtens.

2007 - Das Landgericht Braunschweig verurteilt den früheren VW-Personalvorstand Peter Hartz im Prozess um die VW-Schmiergeldaffäre wegen Untreue und Begünstigung von Betriebsräten zu zwei Jahren Haft auf Bewährung plus Geldstrafe. Hartz legt keine Revision ein.

1997 - Mit ihrem Sieg beim Tennis-Turnier in Melbourne (Australien) avanciert die erst 16-jährige Schweizerin Martina Hingis zur bis dahin jüngsten Einzelsiegerin eines Grand Slam-Turniers in diesem Jahrhundert.

1955 - Als letzte Besatzungsmacht erklärt die Sowjetunion den Kriegszustand mit Deutschland offiziell für beendet.

1924 - Im französischen Winterkurort Chamonix finden bis zum 4. Februar 1924 die ersten Olympischen Winterspiele statt.

1858 - Prinzessin Viktoria, eine Tochter Königin Viktorias von Großbritannien, heiratet den Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen und wird später deutsche Kaiserin.

1817 - Das klassische Märchen «Aschenbrödel» («La Cenerentola») wird als Oper des Komponisten Gioacchino Rossini im Teatro Valle in Rom uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Lebensechte Puppen in Kleinkindgröße gelten unter erwachsenen Frauen in Thailand als letzter Schrei. Viele Frauen lassen ihre Puppe, die in einer spirituellen Zeremonie angeblich mit guten Geistern belebt wird, kaum aus den Augen. Weil es im Flugzeug immer wieder Ärger gab, verkauft eine Airline nun Passagiertickets für die Puppen.

GEBURTSTAGE

1977 - Milo Rau (40), Schweizer Regisseur, Autor und Wissenschaftler («The Civil Wars»)

1955 - Petra Gerster (62), deutsche TV-Moderatorin (ZDF-Nachrichtensendung «heute»)

1937 - Werner Schneyder (80), österreichischer Kabarettist und Schriftsteller («Ich bin konservativ»)

1927 - Antonio Carlos Jobim, brasilianischer Musiker und Komponist («The Girl from Ipanema»), gest. 1994

1892 - Wilhelm Mommsen, deutscher Historiker («Geschichte des Abendlandes von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart 1789-1945»), gest. 1966

TODESTAGE

2015 - Demis Roussos, griechischer Sänger («Forever and Ever»), geb. 1946

1990 - Ava Gardner, amerikanische Schauspielerin («Die barfüßige Gräfin»), geb. 1922

erstellt am 24.Jan.2017 | 23:55 Uhr

