Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 31. Januar

5. Kalenderwoche

31. Tag des Jahres

Noch 334 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Emma, Eusebius, Johannes, Marzella

HISTORISCHE DATEN

2016 - Deutschlands Handballer sind zum zweiten Mal nach 2004 Europameister. Die Mannschaft um Torwart Andreas Wolff gewinnt im polnischen Krakau gegen Spanien mit 24:17.

2015 - Der Verfassungsrichter Sergio Mattarella wird im vierten Wahlgang zum neuen Staatspräsidenten Italiens gewählt. Er folgt auf Giorgio Napolitano.

2007 - Nach einem Rückrunden-Fehlstart trennt sich der FC Bayern München mit sofortiger Wirkung von Trainer Felix Magath. Nachfolger wird bis zum Saisonende Magaths Vorgänger Ottmar Hitzfeld.

1992 - Erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen findet in New York eine Konferenz der 15 Staats- und Regierungschefs der Mitglieder des UN-Sicherheitsrates statt.

1977 - In Paris wird an der Stelle der abgerissenen Markthallen nach vierjähriger Bauzeit das Kunst- und Kulturzentrum «Centre Pompidou» eröffnet.

1957 - Der Film «Rose Bernd» des Regisseurs Wolfgang Staudte nach dem gleichnamigen Drama von Gerhart Hauptmann wird in Hannover uraufgeführt.

1943 - Die im südlichen Kessel von Stalingrad (heute Wolgograd) eingeschlossene 6. Armee unter Generalfeldmarschall Friedrich Paulus kapituliert gegen den ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers vor der Roten Armee.

1927 - Die Alliierte Militärkommission, die nach den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags eingerichtet wurde, beendet ihre Tätigkeit im Deutschen Reich.

1922 - Reichspräsident Friedrich Ebert ernennt Walther Rathenau zum Außenminister in der deutschen Reichsregierung.

AUCH DAS NOCH

2010 - dpa meldet: Ein Wattwanderer ist dank einer Webcam aus dem Labyrinth gewaltiger Eisschollen vor St. Peter-Ording gerettet worden. Der Mann hatte sich beim Fotografieren zwischen den aufgetürmten Eismassen verirrt. Rund 500 Kilometer entfernt im Westerwald sah eine Frau beim Surfen im Internet, wie er umherirrte. Sie alarmierte die Polizei, die den Spaziergänger zurücklotste.

GEBURTSTAGE

1952 - Jan Hofer (65), deutscher TV-Moderator und Nachrichtensprecher («Tagesschau»)

1947 - Jonathan Banks (70), amerikanischer Schauspieler («Flipper»)

1942 - Derek Jarman, britischer Filmregisseur («Caravaggio»), Maler und Autor, gest. 1994

1937 - Philip Glass (80), amerikanischer Komponist, Minimal Music (Oper «Einstein on the Beach», Filmmusik «Koyaanisqatsi»)

1932 - Michael Degen (85), deutscher Schauspieler («Die Geschwister Oppermann»), Regisseur und Autor («Nicht alle waren Mörder»)

TODESTAGE

2016 - Wolfgang Rademann, deutscher Fernsehproduzent («Die Schwarzwaldklinik»), geb. 1934

1992 - Martin Held, deutscher Schauspieler («Rosen für den Staatsanwalt»), geb. 1908

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 23:59 Uhr