Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 6. Mai

18. Kalenderwoche, 126. Tag des Jahres

Noch 239 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Antonia, Britto, Domitian, Gundula

HISTORISCHE DATEN

2016 - Can Dündar, Chefredakteur der türkischen Zeitung «Cumhuriyet», wird in Istanbul zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt. Er hatte über eine Beteiligung des türkischen Geheimdienstes an Waffenlieferungen für Islamisten in Syrien berichtet. Im Juli kann Dündar das Land verlassen.

2015 - Bei Razzien in mehreren Bundesländern werden vier mutmaßliche Mitglieder einer bis dahin unbekannten rechtsextremen Terrorgruppe - «Oldschool Society» (OSS) - festgenommen.

2012 - Der Sozialist François Hollande gewinnt mit 51,6 Prozent die Präsidentenwahl in Frankreich. Amtsinhaber Nicolas Sarkozy erreicht 48,4 Prozent.

2002 - Der niederländische Rechtspopulist Pim Fortuyn wird in Hilversum von einem Extremisten erschossen.

1974 - Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) erklärt nach der Enttarnung seines Referenten Günter Guillaume als DDR-Spion den Rücktritt von seinem Amt.

1932 - Ein russischer Attentäter schießt in Paris mehrmals auf den französischen Staatspräsidenten Paul Doumer, der am nächsten Tag seinen Verletzungen erliegt.

1937 - Das deutsche Luftschiff «Hindenburg» explodiert im Landeanflug über Lakehurst im US-Bundesstaat New Jersey. 36 Menschen sterben.

1889 - Die Pariser Weltausstellung wird eröffnet. Das Wahrzeichen der Ausstellung wird der neu erbaute Eiffelturm.

1527 - Söldnertruppen Kaiser Karls V. erobern Rom. Die marodierenden Landsknechte plündern die Stadt und zwingen Papst Clemens VII. zur Flucht in die Engelsburg («Sacco di Roma»).

AUCH DAS NOCH

2011 - dpa meldet: Eine Katze in England schnurrt so laut wie ein Staubsauger - und hat damit einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Die 12 Jahre alte «Smokey» erreichte mit 67,7 Dezibel das lauteste Schnurren für eine Hauskatze.

GEBURTSTAGE

1967 - Till Demtrøder (50), deutscher Schauspieler («Großstadtrevier»)

1961 - George Clooney (56), amerikanischer Schauspieler («Ocean's Eleven») und Regisseur («Monuments Men»), Oscar als bester Nebendarsteller in «Syriana»

1952 - Alexander Radszun (65), deutscher Schauspieler («Der König von St. Pauli»)

1942 - Ariel Dorfman (75), chilenischer Schriftsteller («Der Tod und das Mädchen»)

1932 - Johannes Gross, deutscher Journalist und Autor, Herausgeber der Zeitschrift «Impulse» 1980-99, Moderator der «Bonner Runde» 1977-84, gest. 1999

TODESTAGE

2016 - Margot Honecker, deutsche Politikerin, Ministerin für Volksbildung in der DDR 1963-1989, geb. 1927

1992 - Marlene Dietrich, deutsch-amerikanische Schauspielerin («Der blaue Engel») und Chansonsängerin, geb. 1901

