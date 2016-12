Filme zu Weihnachten 2016 : Das sind die TV-Highlights am 27. Dezember

Tod auf dem Nil, 20.15 Uhr auf 3Sat

Auf 3Sat glänzt der karge Dienstag nach dem Fest mit zahlreichen Reisesendungen in die Wüsten rund um den Erdball. Abgerundet wird der sandige Folgetag des feucht-fröhlichen Festes mit dem in Ägypten spielenden Klassiker „Tod auf dem Nil“. Es ist eine spannende und für 1978 aufwendig ausgestattete Verfilmung des gleichnamigen Kriminalromans von Agatha Christie mit Peter Ustinov in der Hauptrolle.

Winnetou (2) – „Das Geheimnis vom Silbersee“, um 20.15 Uhr bei RTL

Ein nagelneues Remake von Karl Mays Wildwest-Klassiker tritt bei RTL auf die Bildfläche. Wotan Wilke Möhring spielt darin Old Shatterhand, Nik Xhelilaj mimt Winnetou. Insgesamt drei neue Winnetou-Abenteuer strahlt der Privatsender zwischen dem 25. und 29. Dezember aus.

„Winnetou – Eine neue Welt“: RTL, 25. Dezember 2016, 20.15 Uhr

„Winnetou – Das Geheimnis vom Silbersee“: RTL, 27. Dezember 2016, 20.15 Uhr

„Winnetou – Der letzte Kampf“: RTL, 29. Dezember 2016, 20.15 Uhr

36. Weltfestival des Zirkus von Morgen, um 21.40 auf Arte

Der moderne Zirkusabend auf Arte beginnt um 20.15 Uhr mit dem Spektakel „Cirque du Soleil: Toruk - Der erste Flug“ und setzt sich fort mit dem Weltfestival der Artisten von morgen. Jedes Jahr treffen sich bei diesem Zirkusfestival auf der Pariser Pelouse de Reuilly zahlreiche junge Akrobaten, Seiltänzer, Clowns, Jongleure und Trapezkünstler. In einer fulminanten Show präsentieren sie ihr Können vor einem erwartungsvollen Publikum und einer internationalen Jury.

von svz.de

erstellt am 27.Dez.2016 | 00:00 Uhr