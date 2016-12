Filme zwischen den Tagen : Das sind die TV-Highlights am 29. Dezember

Baron Münchhausen (1), um 14.30 Uhr bei HR

Die legendäre Verfilmung mit Hans Albers wurde 2012 als Zweiteiler neu aufgelegt. Den sagenumwobenen Lügenbaron mit dem Ritt auf der Kanonenkugel spielt Jan Josef Liefers. Die Fortsetzung gibt es am 30. Dezember ebenfalls um 14.30 Uhr.

Neues aus Büttenwarder: „Danke Föhn“, um 22.25 Uhr im NDR

Die Serie „Neues aus Büttenwarder“ gehört im NDR Fernsehen zum Weihnachtsprogramm wie Bier und Korn zum Dorfkrug-Gedeck. Letzteres wandert auch diesmal reichlich über den Tresen, denn die Bauern rund um Adsche (Peter Heinrich Brix) und Brakelmann (Jan Fedder) haben viel zu diskutieren.

Mehr als 20 Folgen zeige der Sender in den Tagen um Weihnachten und Silvester, sechs davon seien „nigelnagelneu“, teilte der NDR mit und empfiehlt auf seiner Internetseite: „Fernsehsessel zurechtrücken, Gummistiefel schrubben, für das richtige Gedeck sorgen und los geht das.“ Nach einigen bekannten Episoden in der Zeit vor dem Fest stehen am Sonntag (25. Dezember/ab 20.40 Uhr) die ersten beiden neuen Folgen und eine Doku an.

Die Termine der neuen Folgen in der Übersicht:

25. Dezember 20.40 Uhr Laborette 21.35 Uhr Onkel Krischan (Doku) 22.05 Uhr Topptach 29. Dezember 22.25 Uhr Danke Föhn 30. Dezember 20.45 Uhr Black Bronco 21.10 Uhr Groggy 31. Dezember 19.15 Uhr Oh! 2. Januar 18.15 Uhr Die Nordreportage: Büttenwarder - Original und Fälschung

Winnetou (3) – „Winnetou – Der letzte Kampf“ , um 20.15 Uhr bei RTL

Die letzte Folge der nagelneuen Remakes von Karl Mays Wildwest-Klassiker zeigt RTL an diesem Abend. Wotan Wilke Möhring spielt darin Old Shatterhand, Nik Xhelilaj mimt Winnetou. Insgesamt drei neue Winnetou-Abenteuer strahlt der Privatsender zwischen dem 25. und 29. Dezember aus.

„Winnetou – Eine neue Welt“: RTL, 25. Dezember 2016, 20.15 Uhr

„Winnetou – Das Geheimnis vom Silbersee“: RTL, 27. Dezember 2016, 20.15 Uhr

„Winnetou – Der letzte Kampf“: RTL, 29. Dezember 2016, 20.15 Uhr



Go Trabi go, um 20.15 Uhr bei RBB.

Familie Struutz aus Bitterfeld bei Leipzig macht sich kurz nach der Wende auf Wirtschaftswunder-Tour nach Italien – mit Trabbi Schorsch und der erwachsen werdenden Tochter Jacqueline. Zeitgleich sendet die ARD einen Jahresrückblick als Quiz-Show.

von svz.de

erstellt am 29.Dez.2016 | 00:00 Uhr