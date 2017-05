Stilvielfalt : Delia Gonzalez: Neues Album auf DFA

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Hamburg (dpa) - Die mittlerweile in Athen lebende Künstlerin und Musikerin Delia Gonzalez veröffentlicht ihr zweites Soloalbum «Horse Follows Darkness» auf DFA.

Delia Gonzalez, die Komponistin, Choreographin und Performance-Künstlerin mit US-amerikanischen und kubanischen Wurzeln lebte zehn Jahre lang in Berlin bevor sie 2014 für nur kurze Zeit in ihre alte Heimat New York zurückzog. Ihr neues, auf James Murphys DFA-Label erscheinendes Album «Horse Follows Darkness» handelt von diesem Umzug und der Ankunft in den USA, einer mittlerweile fremd gewordenen Welt.

Herausgekommen ist dabei ein auf den Punkt gebrachtes Instrumentalalbum, das mit seiner dreißigminütigen Laufzeit gut und gerne als elektronischer Soundtrack für einen Western-Film durchgeht. Besonders bemerkenswert an «Horse Follows Darkness» ist dabei die kontrollierte Stilvielfalt der Kompositionen, die sich zwischen (fast) reinen Klavierstücken, entspannt-treibenden Popnummern und beinahe clubtauglichen Tracks bewegen.

Der verträumte Album-Opener «In Through The Light» erinnert zu Beginn mit seinem ausschließlichen Klaviereinsatz an den japanischen Künstler Ryuichi Sakamoto, bevor die leicht krautig klingenden Sequenzer und Synthesizerflächen einsetzen und sich immer mehr in den Vordergrund schieben.

Darauf folgt der irgendwo zwischen Country, Rock und Pop verortete «Hidden Song», der mit seiner klassischen Band-Instrumentierung und seinem unspektakulären Songwriting schon fast so konventionell wie Fahrstuhlmusik daher kommt, aber dennoch im Albumkontext erstaunlich gut funktioniert und wirkt.

Mit erneut ausschließlichem Klaviereinsatz wird im Anschluss beim Track «Roulette» gekonnt Spannung aufgebaut und gehalten, bevor die oldschooligen Synthesizerflächen sowie die nach einsamer Wüste klingende Gitarre für das korrekte Western-Feeling sorgen. Im Prinzip klingt «Roulette» so, als hätten sich die jungen Friends Of Dean Martinez und Ryuichi Sakamoto für einen gemeinsamen Film-Score zusammengetan.

Mit dem bereits vorab als Teaser veröffentlichten Titeltrack folgt eine beatlos-schwebende und leicht düstere Ambient-Nummer mit einem sakral klingenden Synthesizer. Anstatt aber «Horse Follows Darkness» hier selbstvergessen ausklingen zu lassen, bewegt Delia mit dem fünften und letzten Stück «Vesuvius» ihr Album noch einmal unerwartet in eine ganz andere musikalische Richtung. Der altbewährte und tausendfach gehörte Sequencer-Sound von «Vesuvius» (hallo Roland SH-101), die funktionelle Bass Drum und das konventionelle aber trotzdem auf den Punkt gebrachte «Breakdown, Build Up and Drop» des Tracks fügen dem Album eine im Prinzip clubtaugliche Nummer hinzu, die Delias zweiten Longplayer unerwartet belebend und bewegend abschließt.

Delia Gonzalez veröffentlicht mit «Horse Follows Darkness» ein ungewöhnlich genreübergreifendes Album mit erstaunlich geradlinigen und funktionell aufgebauten Tracks, die in dieser Kombination und diesem Kontext so noch nicht gehört wurden. Trotzdem erzeugen die fünf Stücke eine sehr spezielle Sogwirkung, laden zum wiederholten Durchspielen ein und haben auf DFA eine perfekte Heimat gefunden.

