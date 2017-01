Nürnberger Burgtheater : Deutscher Kabarett-Preis wird an Alfred Dorfer verliehen

1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Der österreichische Kabarettist Alfred Dorfer (55) erhält den Deutschen Kabarett-Preis 2016. Die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung wird am Samstag (20.00 Uhr) in der Tafelhalle in Nürnberg übergeben.

Dem Nürnberger Burgtheater zufolge sind seine Themen politisch, gehen aber gleichzeitig weit über die Tagesaktualität hinaus. «Ihre volle Wirkung entwickeln seine Kabarett-Programme oft erst ein wenig zeitversetzt - dann aber umso intensiver.» Der Deutsche Kabarett-Preis wird von der Stadt Nürnberg gestiftet und jährlich vom Burgtheater vergeben.

Der mit 4000 Euro dotierte Förderpreis geht an den vom Bodensee stammenden Kabarettisten René Sydow. Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner aus Oberbayern erhält den mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis.

Alle drei Preisträger werden bei der Preisverleihung Ausschnitte aus ihren ausgezeichneten oder aktuellen Programmen präsentieren. Der Schweizer Künstler und Hauptpreisträger von 2013, Andreas Thiel, wird den Abend moderieren.

erstellt am 14.Jan.2017 | 12:27 Uhr