Ruhm, Streit,Versöhnung : Everly Brothers-Sänger Don wird 80

1 von 1 Foto: Franz Fender 1 von 1

Bewaldete Hügel, ein langsam strömender Fluss, Dunst liegt in der Luft. Auf der Gitarre stimmt sanft der G-Akkord an, ein ruhiger, stetiger Country-Schlag trägt über die Wälder.

«Kentucky, Du bist mir das teuerste Land außerhalb des Himmels / Kentucky, ich vermisse Deine Lorbeeren und Deine Judasbäume / Wenn ich sterbe, will ich auf Deinen anmutigen Bergen ruhen, so frei.»

Die Liebeserklärung an ihren Heimatstaat gilt als einer der weniger bekannten Titel der Everly Brothers, die die Musikwelt in den 1950er und 60er Jahren mit Hits wie «Bye Bye Love», «Wake Up Little Susie» und «All I Have to Do Is Dream» betörten. Doch dem für Whiskey und Barbecue bekannten «Bluegrass State» im Mittleren Westen der USA blieben die Brüder stets verbunden. Am 1. Februar wird Isaac Donald Everly 80 Jahre alt, Philip Everly starb Anfang 2014 mit 74 Jahren.

Der Weg zur Country-Musik war für die beiden von Anfang an eine Familienangelegenheit. Ihre Eltern Ike und Margaret Everly waren in den 40er Jahren erfolgreiche Country-Sänger gewesen, die die Jungs bald als Gäste zu Radio-Auftritten und auf Tour mitnahmen. «Howdy-do, all unsere guten Freunde und Nachbarn», sagt Vater Ike in einer Aufnahme mit dem damals 15-jährigen Don und dem 13-jährigen Phil. «Wir haben die ganze Gang an Deck: Mom, Don und Baby Boy Phil.»

Ihr Umzug aus der Kleinstadt Brownie ins 150 Kilometer entfernte Nashville im Nachbarstaat Tennessee entpuppte sich als kluger Schritt. Blues, Country und andere Live-Musik tobte in Nashville, das sich seit dem frühen 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Zentrum für Musikverlage entwickelt hatte. Beide Teenager ergatterten Jobs als Songschreiber. Dort landete Don mit dem Titel «Thou Shalt Not Steal» einen Hit für Kitty Wells, eine der ersten Frauen, die es im Country an die Spitze schafften.

«Sie sangen verführerisch von jugendlicher Romantik in klaren, schillernden Stimmen», sollte die Rock and Roll Hall of Fame später über sie schreiben. Die Texte drehten sich zu einer Mischung aus Folk und Country um Teenager-Liebe, Herzschmerz und tragisch-komische Wendungen des Lebens. Dass ihre größten Hits «Bye Bye Love», «Wake Up Little Susie», «All I Have to Do Is Dream», «Bird Dog» und «Devoted to You» vom Songschreiber-Paar Boudleaux und Felice Bryant stammten, hielt sie auf ihrem Weg zum großen Erfolg nicht auf.

Als die beiden 1961 als Marinesoldaten eingezogen wurden - John F. Kennedy war als US-Präsident angetreten und das Land steckte tief im Vietnamkrieg -, hatten die Brüder Geld und Ruhm angehäuft. Nach sechs Monaten im Militärdienst kehrten sie zurück und brachen zur Comeback-Tour nach Europa auf. Doch in London spielte der jüngere Phil solo, als Don eine Überdosis Drogen in einem Hotelzimmer auskurierte. Seine Abhängigkeit sollte drei Jahre dauern.

Der einstige Erfolg des Duos, das mit passenden Anzügen und gleichen Frisuren durch die Welt getingelt war, stellte sich nie wieder ganz ein. Hatten sie zwischen 1957 und 1960 im Schnitt noch alle vier Monate einen Hit unter den Top 10 geschafft, machten Gruppen wie die Beatles und Stars wie Bob Dylan und Janis Joplin den Country-Jungs jetzt die Fans streitig. Neue Alben floppten, 1973 kam das Aus.

«Es ist vorbei», sagte Don einem Reporter am Abend des letzten Konzerts nahe Los Angeles. «Ich bin es leid, ein Everly Brother zu sein.» Don betrank sich so heftig, dass ein Manager die Show stoppte und Phil wütend von der Bühne stürmte, nachdem er seine Gitarre auf den Boden geschmettert hatte. Don spielte das Konzert alleine zuende.

Zehn Jahre lang sprachen die Brüder fast kein Wort miteinander, schrieb das «Rolling Stone»-Magazin zu einem Interview 1986. Dass beide musikalisch eigene Wege gingen, Don sich für das Angeln und Kochen begeisterte und nach drei gescheiterten Ehen eine neue Freundin hatte, dürfte zur Heilung beigetragen haben. 1983 standen sie nach langer Funkstille erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne.

Kein Geringerer als Paul McCartney half dann, das Vermächtnis der beiden mit seinem für sie geschriebenen Song «Wings of a Nightingale» zu sichern. Der Grammy für ihr Lebenswerk im Jahr 1997 und ihre Aufnahme in die «Ruhmeshalle des Rock» kurz nach Phil Everlys Tod machte klar: Brüder sind, wenn auch nicht immer, unzertrennlich.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 00:01 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen