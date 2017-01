Bitterböses Porträt : Gift und Galle: «Das Biest» von A.F.Th. van der Heijden

1 von 1 1 von 1

Ihr Markenzeichen ist ein knallgelbes Staubtuch. Dieses Tuch trägt Tante Tiny stets bei sich. Selbst beim Besuch fremder Wohnungen holt sie es blitzschnell aus der Jackentasche und wischt damit unauffällig links und rechts über die Armlehne.

«Diese Angewohnheit trug ihr den Spitznamen Tientje Putz ein, den keiner in ihrer Hörweite laut auszusprechen wagte, denn so weich ihr Staubtuch, ihr Mopp und ihre Buntwäsche auch waren, so scharf konnte ihre Zunge ausholen.»

Tante Tinys boshaftes Treiben verfolgt ihr Neffe Albert Egberts aus nächster Nähe. Er wird zum Chronisten dieses verpfuschten Lebens einer Frau, die unter ihrer giftigen Oberfläche eine verletzte Seele verbirgt. Erst nach und nach gelingt es Albert, diesen tieferen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Dabei ist der Neffe selbst von seiner schönen Tante auf diabolische Art zugleich angezogen wie abgestoßen.

Nach seinem berührenden Requiemroman «Tonio» über seinen verstorbenen Sohn schlägt der niederländische Autor A.F.Th. van der Heijden (65) mit «Das Biest» nun einen ganz anderen, schrillen Ton an. Der Roman ist das bitterböse Porträt einer Frau, die einen wüsten Rachefeldzug gegen die eigene Familie und die bigotte Gesellschaft führt. Als Frau ihrer Zeit - ohne eigenes Einkommen und reale, ökonomische Macht - stehen ihr allerdings nur klassische weibliche Waffen wie Lästermaul und Wischmopp zur Verfügung. Damit versucht Tiny, den Schmutz, das Elend und die nagende Seelenpein auszutreiben.

Am liebsten nutzt sie Familienfeiern für ihre galligen Auftritte. Bei der Rubinhochzeit ihrer Eltern klagt sie die Alten vor versammelter Mannschaft an, sie als junges Mädchen als «Geisel gefangen gehalten» und als Arbeitstier versklavt zu haben: «Die ganzen Leute in dieser Straße...sie sind alle mitschuldig. Alle wussten es, und niemand tat was. Diese feigen katholischen Hunde.»

Schlimm auch, dass die «rechtschaffenen, prüden Alten» sich der Heuchelei schuldig gemacht haben. Denn wurde ihr erstes Kind nicht zwei Jahre vor der Hochzeit in Sünde geboren? Nicht viel besser ergeht es Tinys Ehemann Koos. Der Arme muss sich ständig vorhalten lassen, einen schlappen, toten Samen zu haben und somit Tiny die ersehnte Mutterschaft zu versagen. Doch wie sich herausstellt, ist die Tante bei diesem Thema alles andere als ehrlich.

Die vom Putzterror begleiteten Schimpftiraden, die wie Peitschenschläge auf die Familie niederprasseln, verbinden sich mit sadistischen Verhaltensweisen, Gemeinheiten und Quälereien. Für den jugendlichen Neffen kommt eine erotisch schwül aufgeladene Atmosphäre hinzu, die in ein kurzes inzestuöses Abenteuer mündet, das jedoch krachend scheitert. Denn der kalte, biestige, in sich verschlossene Charakter der Tante steht möglichen trivialen Auswegen entgegen. Sex bleibt immer etwas Kreatürliches, Archaisches, das mit Schmutz und Ausscheidung verbunden ist, der beseitigt werden muss.

Van der Heijdens Buch ist ein einziger Furor des Großreinemachens. Ein Saustall wird aufgeräumt und die Fassade eines scheinbar rechtschaffenen Familienlebens Stück für Stück eingerissen. Das ist schmerzhaft, beklemmend, manchmal auch redundant und fordert dem Leser einiges ab. Doch immer wieder überrascht der Autor als meisterhafter Kompositeur mit unerwarteten Wendungen und Enthüllungen. Am Ende wartet er mit einem furiosen Finale auf.

A.F.Th.van der Heijden: Das Biest, Suhrkamp Verlag, Berlin, 303 Seiten, 24, 00 Euro, ISBN 978-3-518-42555-8

