Komische Oper : Großer Applaus für Villazóns «Don Pasquale» in Düsseldorf

Startenor Rolando Villazón ist in Düsseldorf als Regisseur gefeiert worden. An der Deutschen Oper am Rhein hatte am Samstagabend die komische Oper «Don Pasquale» von Gaetano Donizetti Premiere, bei der Villazón (45) Regie führte.

Mit 10 Minuten Schlussapplaus bedankte sich das begeisterte Publikum bei hochkarätigen Sängern, Orchester und Regisseur Villazón. Der weltberühmte mexikanische Tenor hatte die Handlung der 1843 uraufgeführten Oper in die Kunstszene der 1970er Jahre verlegt und mit einigem Klamauk aufgepeppt - Hippies, Joints und freie Liebe inklusive.

Das Thema von «Don Pasquale» - ein reicher alter Mann heiratet eine schöne junge Frau und bleibt als gehörnter Ehemann zurück - ist ein altbekanntes Motiv in der Komödienliteratur. In Villazóns Inszenierung ist der reiche Mann ein alternder Kunstsammler (Lucio Gallo). Seine junge Frau Norina spielte überzeugend Nachwuchsstar Elena Sancho Pereg. Die quirlige Zweieinhalb-Stunden-Inszenierung war voller Anspielungen auf die Kunststars der 70er Jahre - von Andy Warhol bis zu Gilbert & George.

Villazón hat bereits verschiedene Opern in Lyon, Baden-Baden, Wien und Berlin in Szene gesetzt.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 09:04 Uhr