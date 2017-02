Neuorientierung : Japandroids machen das Garagentor weit auf

1 von 1 Foto: Camilo Christen 1 von 1

Ungestüm, rau, ungehobelt - wie Momentaufnahmen aus einem schmutzigen Keller klang das erste Album «Post Nothing» (2009) der kanadischen Band Japandroids. Wildes Getrommel und eine Fuzz-Gitarre - eine explosive und energiegeladene Mischung.

Seitdem haben Brian King (g) und David Prowse (dr) ihre Songs sukzessive verfeinert, ohne dabei aber den anfänglichen Schwung zu verlieren. Zeit zum Luftholen? Keine Spur. Und dem trunkenen «Oh, Oh, Oh» bleiben sie verbunden.

Ihren ungehobelten Garagen-Rock haben sie auf «Celebration Rock» (2012) bereits ein wenig abgeschmirgelt - aber atemlose Songs wie «Adrenaline Nightshift» bleiben Programm. Auch wenn die rasante Wildheit in Songs wie «Continous Thunder» bereits eine neue atmosphärische Tiefe gewinnt.

Jetzt ist mit «Near To The Wild Heart Of Life» (Anti/Indigo) Album Nummer drei erschienen, das noch mehr Licht in die Garage lässt. Ihrem Straight-Forward-Sound haben sie durch den Mix von Peter Katis, der schon der Melancholie von The National den letzten Schliff verpasst hat, eine neue düstere Breitwandigkeit verpasst.

So abwechslungsreich hat man die Japandroids noch nie gehört. Breaks hauchen den Songs zusätzliches Leben ein, das Tempo wird gerne mal zugunsten einer neue Langsamkeit gedrosselt und der Chorgesang ist eine mächtig-spielerische Wand.

Ihren hermetischen Drums-Gitarre-Kosmos haben die beiden Kandier zudem aufgebrochen. Da wird mit Synthiesounds experimentiert, kommt mal ein Bass ins Spiel und sogar eine Akustikgitarre klampft. Overdubs dicken den Sound an.

Ging es bei «Celebration Rock» darum, den Live-Sound im Studio einzufangen, haben die Japandroids das Studio jetzt mehr als ein Tool benutzt. Resultat: «Dieses Album weist eine größere Vielfalt an Stimmungen und Gefühlen auf», sagte David Browse im Interview mit dem Magazin «Beat».

Vieles neu also bei den Japandroids, die bei aller hinzugewonnenen Emotionalität aber weiterhin kraftvoll bleiben. Und auch bei der Ästhetik gehen sie keine Kompromisse ein: Das Cover ihres dritten Albums ist wie gewohnt schwarz-weiß gehalten.

Tourdaten: 19.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich, 20.04. Köln - Gebäude 9, 22.04. Berlin - Columbia Theater, 23.04. Frankfurt - Zoom

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 06:03 Uhr

