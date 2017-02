Auszeichnung : Kian Soltani erhält Leonard Bernstein Award

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Der Leonard Bernstein Award 2017 geht an den österreichisch-iranischen Cellisten Kian Soltani. Dies teilten die Initiatoren am Freitag in Kiel mit. Soltani wurde 1992 in Bregenz geboren und stammt aus einer persischen Musikerfamilie. Er gilt als einer der großen Nachwuchsstars unter den Cellisten.

Biografie von Kian Soltani

von dpa

