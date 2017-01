In Moll : Klez.e mit stilvoller Düsternis

1 von 1 Foto: Wolfgang Hub 1 von 1

Berlin (dpa) – Deutschland, ein Wintermärchen. Schwarze Depression liegt wie Blei über dem Land. Dunkelheit, aber es gibt auch Hoffnung, Leben, Feuer und Widerstand.

«Ich fühle in mir ein Beben», singt Tobias Siebert auf dem Opener des neuen Albums «Desintegration» seiner Band Klez.e. Sieben Jahre nach «Feuer der Gaben» legen der Multiinstrumentalist und Produzent Siebert und seine Mitstreiter Filip Pampuch und Daniel Moheit acht neue, stilvoll melancholisch bis düstere Songs vor. Ganz offen bezieht sich der Albumtitel auf The Cure und deren fast gleichnamiges New-Wave-Meisterstück von 1989. Aber Klez.e wirken in keiner Sekunde wie Epigonen, die den Postpunk der 90er Jahre aufwärmen.

Nein, diese Band ist mit ihren starken, expressiven Texten ganz in der Gegenwart verankert. «Weil Pflastersteine so schön schweben», geht ein Refrain. Aber neben der Rebellion gibt es auch zart-verzweifelte Lovesongs mit schaurig-poetischen Lyrics: «So häng ich mich auf wie ein Tuch im Wind von Dir abgelegt/ So tropft mein Herz ins Feuer für Dich». Solche Zeilen sind in der deutschsprachigen Popmusik dann doch eher rar.

Tobias Siebert hat wieder nichts dem Zufall überlassen. Der umtriebige Produzent von Bands wie Me And My Drummer oder Slut, der als And The Golden Choir vor zwei Jahren die fantastische Soloplatte «Another Half Life» vorgelegt hat, beweist Gespür für Stimmungen und Zeitgeist. Und musikalisch entwickelt das Album einen schön düsteren Sog, dem man sich kaum entziehen kann.

Livetermine im März:03.03. Göttingen, Nörgelbuff; 04.03. Jena, Café Wagner; 07.03. Dresden, Ostpol; 08.03. Frankfurt, Ponyhof; 09.03. Nürnberg, Club Stereo; 10.03. Augsburg, Soho Stage; 11.03. Weiden, Das Sündidark; 12.03. Regensburg, Heimat; 13.03. München, Milla; 15.03. Köln, Subway; 16.03. Berlin, Berghain Kantine

