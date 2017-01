Neuer Blick : Kunsthallen-Direktor will neue Besucher anlocken

1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Der neue Direktor der Hamburger Kunsthalle, Christoph Martin Vogtherr, will mit dem Konzept «Open Access» neue Bevölkerungsschichten ins Museum locken.

Dafür werden 15 Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern und zu unterschiedlichen Zeiten nach Hamburg kamen, ihren Blick auf die Sammlung präsentieren. «Es ist ein Versuch, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wie wir den öffentlichen Auftrag des Museums in neuen Formen erfüllen können», sagte Vogtherr am Mittwoch.

Er will die Sammlung des Museums stärker in den Vordergrund rücken. «Die Hamburger Kunsthalle ist eines der ganz wenigen Museen in Deutschland, wo sich das Mittelalter bis zur zeitgenössischen Kunst unter einem Dach befindet», sagte der 52-Jährige. Das sei eine große Stärke des Hauses. «Ich wünsche mir, dass wir die einzelnen Teile der Sammlung stärker in einen direkten Dialog versetzen.» Vogtherr war seit 2011 Direktor der Wallace Collection in London, bevor er im Herbst in der Hansestadt Hubertus Gaßner ablöste.

Nach der Neueröffnung der Kunsthalle nach umfangreicher Modernisierung im Frühjahr 2016 hatten im vergangenen Jahr mehr als 560 000 Menschen das Museum besucht. «Das ist der höchste Wert in der fast 150-jährigen Geschichte des Hauses», sagte Geschäftsführer Stefan Brandt. Dazu zählten auch 205 000 Besucher, die den kostenlosen Eintritt im Mai in Anspruch genommen hatten.

Im Februar würdigt die Ausstellung «Die Poesie der venezianischen Malerei» das Werk des Malers Paris Bordone (1500–1571) im Schatten seines Lehrers Tizian und stellt es im Kontext herausragender venezianischer Künstler vor. In der Galerie der Gegenwart sind im Februar Arbeiten von 23 internationalen Künstlern zu sehen, die sich dem Thema «Warten. Zwischen Macht und Möglichkeit» widmen.

