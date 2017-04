Rothko-Kunstzentrum : Lettland zeigt Originalwerk von Edvard Munch

vergrößern 1 von 1 1 von 1

In Lettland wird erstmals ein Originalwerk des norwegischen Künstlers Edvard Munch (1863-1944) ausgestellt. Das Mark-Rothko-Kunstzentrum in Daugavpils zeigt bis zum 19. September das Gemälde «Portrait of advocate Ludwig Meyer» aus der Sammlung des Trondheim Art Museum.

Eröffnet wurde die Schau am Freitag zusammen mit sechs weteren Ausstellungen anlässlich des vierjährigen Bestehens des Kunstzentrums, dessen Dauerausstellung sich dem in Daugavpils geborenen Maler Mark Rothko (1903-1970) widmet.

Ergänzend dazu fand das internationale Seminar und Diskussionsforum «Munch Meets Rothko in Daugavpils» statt.

erstellt am 22.Apr.2017 | 12:07 Uhr