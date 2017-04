Auszeichnungen : New Faces Award für Ella Rumpf und Noah Saavedra

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Die Schauspieler Ella Rumpf (22) und Noah Saavedra (26) sind mit dem Nachwuchspreis New Faces Award des Magazins «Bunte» ausgezeichnet worden.

Rumpf wurde am Donnerstagabend in Berlin für die Hauptrolle im Kinofilm «Tiger Girl» geehrt. Saavedra erhielt die Auszeichnung für seine Darstellung des Künstlers Egon Schiele in dem Film «Egon Schiele - Tod und Mädchen».

Bei der Verleihung, traditionell am Vorabend zum Deutschen Filmpreis, wurde «Die Mitte der Welt» von Jakob M. Erwa zum besten Debütfilm gekürt. Ein Sonderpreis ging an «Tschick», Fatih Akins Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs Roman.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 08:29 Uhr