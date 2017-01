Filmmusik : Stars interpretieren Klassiker von Hans Zimmer

1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Berlin (dpa) - Vor 60 Jahren wurde in Frankfurt ein Knabe geboren, der viele Talente zu haben schien - nur keine musikalischen. In der Schule hatte er im Musikunterricht oft eine vier, die Musiklehrer verzweifelten und einer soll sogar einmal einen Stuhl nach ihm geworfen haben.

Heute lebt der Mann in Hollywood, ist reich und berühmt und einer der erfolgreichsten Komponisten unserer Zeit: Hans Zimmer hat in den USA eine Weltkarriere gemacht, inklusive Oscar. Jetzt hat er das Album «The Classics» vorgelegt, auf dem seine Stücke von (anderen) Weltstars gespielt werden.

Seit der Name Hans Zimmer auch außerhalb der Filmszene bekannt ist, haftet ihm das Vorurteil an, er würde immer seinen «Zimmer-Sound» spielen. Das sind diese gewaltigen Kompositionen, die so perfekt zu amerikanischen Actionfilm passen, egal ob «Pirates of the Caribbean», «The Rock» oder «Interstellar».

Ganz falsch ist es nicht, und trotzdem unfair, denn Zimmer hat so viel mehr gemacht. Es gibt Dutzende Melodien zu romantischen Filmen aus seiner Feder und manche Kompositionen, etwa zu «Gladiator» (2000) oder dem «Batman»-Film «The Dark Knight Rises» (2012) kommen in ihrer Komplexität an eine klassische Symphonie heran. Kein Wunder, dass für die jetzt vorliegende CD vor allem letztere Stücke gewählt wurden.

Lang Lang ist dabei und Till Brönner, Lindsey Stirling und Amy Dickson, The Piano Guys und 2Cellos. Sie spielen Stücke, die so ziemlich jeder kennt, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt die Namen parat hat: «Batman» und «The Lion King» etwa, «Gladiator» oder «Crimson Tide». Zimmer selbst hat die Stücke arrangiert, aber natürlich hat jeder Künstler seinem Titel eine persönliche Note gegeben.

Und das funktioniert nicht immer. Natürlich ist es faszinierend, wenn Lang Lang die «Rhapsody» aus «Gladiator» spielt und es fast so klingt, als hätte Tschaikowsky das Stück komponiert. Da sitzt der Hörer davor und weiß nicht, über wen er mehr staunen soll, den Komponisten oder den Interpreten. Aber wenn Till Brönner das geheimnisvolle Thema von «Crimson Tide» auf seiner Trompete spielt, geht ein bisschen etwas von dem Unheimlichen verloren. Und auch bei «This Land» aus dem Löwen-König wirkt das Saxophon der Australierin Dickson manchmal etwas fehl am Platze. Es klingt dann fast wie Klezmer.

Zimmer schreibt Filmmusik. Und Filmmusik unterstützt den Film, beschreibt Situationen oder verstärkt Eindrücke. Wenn diese Mischung verändert wird, geschieht es nicht immer zum besten der Musik. So ist es auch manchmal bei diesen Aufnahmen. Dass es dennoch ein faszinierendes Hörerlebnis ist, ist wieder ein Kompliment an beide Seiten: Komponist und Interpreten. Und das alles, zumindest bei Zimmer, ohne musikalische Ausbildung!

Website Hans Zimmer

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 09:40 Uhr

