Deutsche Geschichte : «Unsere wunderbaren Jahre» - Nachkriegsepos

Zwischen Spießigkeit und Aufbruch, mit den 40 Mark der neuen westdeutschen Währung, die Nachkriegsträume wieder wahr machen konnte – hier startet der Roman «Unsere wunderbaren Jahre» von Peter Prange.

Es geht um Freunde zwischen Währungsreform und Fall der Mauer mit einer gutbürgerlichen Industriellenfamilie im Mittelpunkt - so erzählt Prange auf rund 1000 Seiten 60 Jahre deutscher Geschichte. Da bleiben Längen nicht aus.

Prange, der vor allem mit historischen Romanen Bekanntheit erlangte, griff diesmal in die nähere Vergangenheit zurück – und wählte eine vertraute Umgebung: Die sauerländische Kleinstadt Altena ist auch die Geburtsstadt des Autors.

Das westdeutsche Wirtschaftswunder ist für die meisten der Protagonisten mit Träumen und Hoffnungen verbunden – Ulla, die Industriellentochter, will Medizin studieren. Bernd will seine Spießerträume wahr werden lassen – Erfolg als kleiner Bauunternehmer, vor allem aber finanzielle Sicherheit. Tommy, der sich wegen seiner unehelichen Herkunft nie so richtig akzeptiert fühlte von der besseren Gesellschaft Altenas, will es allen zeigen. Und Ullas Mutter genießt das kleine Glück bürgerlichen Lebens - endlich gibt es wieder Bohnenkaffee und Buttercremetorte wie in der Vorkriegszeit!

Doch vieles kommt anders. Ulla entschließt sich schweren Herzens, den elterlichen Betrieb zu leiten – und wird eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Bernd erlebt einen unglaublichen Höhenflug und einen schweren Absturz. Tommy siedelt nach Ostdeutschland über, macht als kommunistischer Wirtschaftsfunktionär Karriere – bis ihn der Zufall wieder zu seiner alten Liebe Ulla führt.

Am kompaktesten und überzeugendsten wirkt das «deutsche Märchen» in den Beschreibungen der späten 40er und frühen 50er Jahre mit seiner zu diesem Zeitpunkt überschaubaren Zahl von Protagonisten. Je mehr sich die Familiengeschichten aufsplittern, je mehr immer neue Erzähl-Fäden gesponnen werden, desto mehr Probleme scheint der Erzähler zu haben, eine durchgehende Linie zu halten.

Stattdessen gerät manches arg klischeelastig und platt - etwa die Beschreibung der DDR oder der 68er Jugendprotestbewegung. Da wäre weniger mehr gewesen.

Auch der Verzicht auf das Alter Ego des Autors, den von einer Schriftstellerlaufbahn träumenden Peter, Sohn des Besitzers von «Betten-Prange», hätte dem Roman gut angestanden, vor allem da es sich doch, so beteuert der Autor, um reine Fiktion handele, bei aller Namensgleichheit. Für die Dramaturgie des Geschehens jedenfalls ist der Charakter eher überflüssig.

Unterhaltsam ist die Lektüre der «wunderbaren Jahre» durchaus, erinnert an die Geschichten von Eltern oder Großeltern über das D-Mark-Wunder, Petticoats und die Zeiten, in denen Rock'n'Roll noch der Ruf der Rebellion anhaftete. Eine historische Analyse soll das Märchen bundesdeutscher Gründerjahre schließlich nicht sein. Die Vielzahl von Nebenfiguren, die sich über die 60 Jahre erzählter Geschichte auf den Buchseiten tummeln, trübt den Lesefluss. Wer epische Familienromane liebt, dürfte darüber allerdings großzügig hinweg sehen.

Peter Prange: Unsere wunderbaren Jahre, Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 975 Seiten, 22,99 Euro, ISBN 978-3-651-02503-5

