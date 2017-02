Abwechslungsreich : US-Country-Star Jim Lauderdale besucht London

1 von 1 1 von 1

Berlin (dpa) - Eine US-Country-Ikone im Königreich, da überrascht der ungewohnte Sound nicht wirklich: «London Southern» (Proper Records/H'art), das neue Album von Jim Lauderdale, aufgenommen in London mit der Band von Brit-Rocker Nick Lowe, klingt über weite Strecken mehr nach Memphis als nach Nashville.

Schwingt der Opener «Sweet Time» noch flott im klassischen Country-Stil, zeigen die nächsten Stücke schnell, dass der zweifache Grammy-Preisträger in England eher auf Rhythm and Blues setzt - zumal er einige Stücke mit Altmeister Dan Penn schrieb, aus dessen Feder Klassiker wie «Dark Side of the Street» stammen.

Das eingängige «You Came To Get Me» erinnert an klassische Motown-Ohrwürmer, bei dem Schmachtfetzen «I Love You More» scheut Lauderdale nicht vor schwülstigen Streicher-Arrangements im Stil von Isaac Hayes zurück. Erst am Ende des Albums kehrt er wieder zu Country zurück.

Dass das Album bei dem durchaus abwechslungsreichen Programm wie aus einem Guss klingt, geht neben der Produktion auf die solide Band zurück, die sich dezent zurückhält und Lauderdales starke Stimme voll zur Geltung kommen lässt. Alles in allem vielleicht nicht das stärkste seiner rund 30 Alben, aber der «Different Kind Of Groove» - so der Titel eines Stücks - klingt durchaus erfrischend.

Website Jim Lauderdale

Label-Website

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 06:03 Uhr