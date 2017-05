Frau mit Stil : Anna Wintour erhält Auszeichnung von der Queen

vergrößern 1 von 3 Foto: Dominic Lipinski 1 von 3





Die britische Journalistin Anna Wintour (67) hat den Verdienstorden «Dame Commander of the British Empire» von Queen Elizabeth II. verliehen bekommen. Die Chefredakteurin der US-Ausgabe des Magazins «Vogue» wurde am Freitag in London für ihre Leistungen in den Bereichen Mode und Journalismus ausgezeichnet.

Seit 1988 ist Wintour als Chefredakteurin der «Mode-Bibel» tätig und gilt als eine der einflussreichsten Frauen in der Modewelt.

«Es ist immer wundervoll eine Auszeichnung zu erhalten, aber diese ist ganz speziell», sagte Wintour, die außerdem das Stilbewusstsein der Queen und ihrer Familie lobte.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 16:17 Uhr