Einschaltquoten : ARD liegt mit Wahlen und Krimi vorn

Die Wahlen in Frankreich und ein Krimi verhalfen der ARD am Sonntagabend zu guten Einschaltquoten: Die «Tagesschau» um 20 Uhr, in der die Entscheidung zur Präsidentschaftswahl in Frankreich bekannt wurde, sahen allein im Ersten 8,63 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 26,6 Prozent.

In allen Programmen waren es sogar 13,22 Millionen und ein überdurchschnittlicher Marktanteil von 40,8 Prozent. Den «Brennpunkt» zum selben Thema verfolgten ab 20.15 Uhr 8,78 Millionen Menschen (25,6 Prozent).

Der Krimi «Polizeiruf 110» mit Matthias Brandt als Münchner Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels, der in seinem drittletzten Fall einen Mord im Pflegeheim aufzuklären hat, interessierte ab 20.30 Uhr 8,03 Millionen Zuschauer (23,0 Prozent). Auf die «Tagesthemen extra» entfielen ab 22 Uhr 4,49 (15,1 Prozent).

Die stärkste ZDF-Nachrichtensendung war die «heute»-Ausgabe um 19 Uhr mit 3,92 Millionen Zuschauern (15,1 Prozent). Das «ZDF spezial» gegen 20 Uhr zur Frankreich-Wahl hatte 3,04 Millionen Zuschauer (9,4 Prozent). Die «Berliner Runde» zur Entscheidung in Schleswig-Holstein brachte es gegen 19.30 Uhr auf 2,53 Millionen (8,8 Prozent). «RTL aktuell» schauten um 18.45 Uhr 3,09 Millionen (12,9 Prozent).

Im Abendprogramm verbuchte der dritte und letzte Teil des ZDF-Mehrteilers «Die Honigfrauen» 4,37 Millionen Zuschauer (12,4 Prozent). Der RTL-Thriller «Die Unfassbaren - Now You See Me» kam auf 2,48 Millionen Zuschauer (7,4 Prozent), die Vox-Show « Grill den Henssler» auf 2,29 Millionen (7,9 Prozent) und der ProSieben-Actionfilm «Pacific Rim» 1,94 Millionen (6,0 Prozent).

Der dritte und letzte Teil von Thomas Gottschalks Sat.1-Showreihe «Little Big Stars» interessierte um 20.15 Uhr nur noch 1,76 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent) - das war der schwächste Wert für den Show-Altmeister nach dem Auftakt mit 2,53 Millionen und der zweiten Ausgabe vor einer Woche mit 2,29 Millionen. Die Kabel-eins-Reihe «Die spektakulärsten Kriminalfälle» verzeichnete 1,18 Millionen Zuschauer (3,4 Prozent).

Im Durchschnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent vorn. Es folgt das Erste mit 11,5 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,6 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,9 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,7 Prozent), Kabel eins (3,5 Prozent), RTL II (3,2 Prozent), ZDFneo (2,6 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 10:54 Uhr