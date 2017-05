Einschaltquoten : «Der Kriminalist» hat die Nase vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Wenn «Der Kriminalist» ermittelt, sind die Fernsehzuschauer dabei. Die neue Folge des ZDF-Serienklassikers mit Christian Berkel war wie fast an jedem Freitag am beliebtesten. 5,01 Millionen sahen «Hochrisiko», was einem Marktanteil von 16,5 Prozent entsprach.

Eine Stunde später um 21.15 Uhr blieben dem Zweiten immerhin noch 4,78 Millionen Zuschauer (15,6 Prozent) treu und sahen eine neue Folge von «Letzte Spur Berlin». Doch auch die abendfüllenden RTL-Show «Let's Dance» hat weiter ihre Fans. 3,81 Millionen verfolgten die siebte Runde und damit das Ausscheiden von Schauspielerin Cheyenne Pahde und ihrem Tanzpartner, dem Profi Andrzej Cibis. Das brachte dem Kölner Privatsende eine Quote von 13,5 Prozent.

Wer es eher ruhiger mochte, entschied sich für den ARD-Film «Familie ist kein Wunschkonzert». Das Roadmovie kam auf 3,57 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,7 Prozent.

Eher verhalten fiel der Start der neuen Sat.1-Show «LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids» aus. Luke Mockridges erste große Prime-Time-Show, in der Prominenten gegen Grundschüler antreten, brachte es auf 2,03 Millionen Zuschauer (6,8 Prozent).

Vox brachte zwei Folge der US-Serie «Chicago Fire», um 20.15 Uhr mit 830.000 Zuschauern (2,8 Prozent) und um 21.15 Uhr mit 880.000 Zuschauern (2,9 Prozent).

1,10 Millionen (3,6 Prozent) verfolgten auf ProSieben den US-Actionfilm «Tracers». Für den Fantasy-Klassiker «Godzilla» auf RTL II entschieden sich 1,30 Millionen Zuschauer, was einer Quote von 4,5 Prozent entsprach.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 12:16 Uhr