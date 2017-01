Geständnis : Dev Patel hatte in der Schule keine Freundin

vergrößern 1 von 2 Foto: Richard Shotwell 1 von 2

Der britische Schauspieler Dev Patel (26) fremdelt damit, dass andere ihn als Frauenschwarm bezeichnen.

«Es ist überwältigend und merkwürdig, denn ich war immer der Typ, der in der Schule nie eine Freundin bekommen hat», sagte Patel am Sonntag (Ortszeit) am Rande der SAG-Awards in Los Angeles der US-Sendung «Entertainment Tonight». «Ich war der peinliche Außenseiter.»

Der 26-Jährige, der vor fast zehn Jahren sein Hollywood-Debüt im oscarprämierten Drama «Slumdog Millionär» gab, ist in diesem Jahr für seine Rolle in «Lion» erstmals für den Oscar nominiert.

