Paraderolle : Elegante Dame von Welt - Monika Peitsch wird 80

1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Monika Peitsch gehört zu den bekannten Gesichtern im deutschen Fernsehen. In zahlreichen Serien wie «Die Unverbesserlichen» und «Das Erbe der Guldenburgs» gehörte sie zum festen Ensemble, spielte in TV-Filmen wie den Rosamunde-Pilcher-Geschichten und «Pfarrer Braun».

Begonnen hat sie ihre jahrzehntelange Karriere im Theater. Am Freitag wird die Schauspielerin 80 Jahre alt.

Ihr Entdecker war der Schauspieler Erik Ode. Ihm fiel die gelernte Zahnarzthelferin bei einem Treffen mit Freunden im Garten auf. Er holte sie zum Vorsprechen, Peitsch nahm Schauspielunterricht und kam ans Schillertheater in Berlin. Der Plan der Kaufmannstocher, Zahnärztin zu werden, war damit passé. Peitsch etablierte sich als Schauspielerin. «Für mich ist das einfach der schönste Beruf der Welt», sagte sie einmal dem Sender «München TV» im Interview.

Im Schillertheater stand sie von 1960 bis 1965 auf der Bühne und wurde anschließend vom Hamburger Thalia Theater engagiert. Parallel sammelte sie Erfahrungen vor der Fernsehkamera. Nach ihrer ersten Rolle 1963 in dem Fernsehspiel «Kleider machen Leute» an der Seite von Hanns Lothar wurde sie sehr schnell zu einer der meistbeschäftigten TV-Darstellerinnen. Vor allem in «Die Unverbesserlichen» an der Seite von Inge Meysel avancierte Peitsch zum beliebten TV-Star.

Zu ihren Paraderollen zählte die «Dame von Welt». Dabei laufe sie privat gar nicht so schmuckbehangen herum, sagt Peitsch. «Ich bin eher pur.» Im TV sei es dann aber oft die Rolle der schicken Nachbarin von nebenan gewesen. Gerade zu Beginn ihrer Karriere war die wandlungsfähige Darstellerin in vielen Klassikern zu sehen und ging mit Stücken wie «Blick zurück im Zorn» oder «Die Katze auf dem heißen Blechdach» auf Theatertournee. Daneben lieh sie als Synchronsprecherin Audrey Hepburn, Claudia Cardinale und Doris Day ihre Stimme.

In den 90er Jahren feierte Peitsch mit Rollen in «Das Erbe der Guldenburgs» und «Lorentz & Söhne» große Serien-Erfolge, stand später unter anderem in der Komödie im Bayerischen Hof in München auf der Bühne. Die bayerische Landeshauptstadt ist seit gut 15 Jahren Heimat von Monika Peitsch und ihrem Mann. «Ich habe noch mindestens drei Koffer in Hamburg», sagt sie lachend. Aber sie lebe gerne in München und habe viele Freunde hier. Und: «Die Umgebung ist nicht zu toppen.»

von dpa

erstellt am 22.Dez.2016 | 23:59 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen