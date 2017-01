Hamburgs neues Wahrzeichen : Eröffnung der Elbphilharmonie live im Fernsehen

1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Den Festakt und das Konzert zur Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg am 11. Januar überträgt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) live. Beides lässt sich in Radio und Fernsehen sowie online auf www.ndr.de verfolgen , wie der NDR am Mittwoch mitteilte.

Das Team des «Hamburg Journals» berichtet ab 18.00 Uhr live im NDR Fernsehen vom Eintreffen der gut 2000 Gäste. Um 18.30 Uhr folgt die Live-Übertragung des Festaktes, bei dem unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz die Festreden halten. Von 20.15 bis etwa 22.45 Uhr überträgt das NDR Fernsehen auch das Eröffnungskonzert.

Das Erste zeigt außerdem ab 22.45 Uhr die Langzeit-Dokumentation «Die Elbphilharmonie - Konzerthaus der Superlative». Um 23.30 Uhr schließt sich eine 30-minütige Zusammenfassung des Eröffnungsabends an.

Bereits am Sonntag, 8. Januar, stellt die «ZDF.reportage» die Elbphilharmonie ab 18.00 Uhr vor. Darin zeigt Bauleiter Werner Kuhn seinen Konzertsaal mit der so genannten weißen Haut. Orgelbauer Philipp Klais erklärt, was an dem Instrument in der Elbphilharmonie so besonders ist. Am Eröffnungstag zeigt ZDFinfo dann ab 20.15 Uhr eine 45-minütige Lang-Fassung des Films. Darin werden dann auch philharmonische Orchesterklänge zu hören sein.

Arte streamt den Festakt am 11. Januar ab 18.30 Uhr auf concert.arte.tv/de . Am Sonntag, 15. Januar, zeigt der Kultursender dann ab 16.50 Uhr die Dokumentation «Die Elbphilharmonie - Hamburgs neues Wahrzeichen» und ab 17.40 Uhr die Aufzeichnung des Eröffnungskonzerts, die am Sonnabend, 21. Januar, ab 20.15 Uhr noch einmal auf 3sat zu sehen ist.

