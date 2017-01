Bekenntnis : Felix Neureuther wusste erst spät vom Erfolg der Eltern

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Bruna 1 von 2

Der Ski-Star Felix Neureuther hat sich beim Skifahren als Kind nie groß über die Fähigkeiten seiner Eltern auf der Piste gewundert.

«Ich fand es immer toll, dass ich Eltern habe, die super skifahren können, aber sie haben nie erzählt, dass sie dafür berühmt sind», sagte der 32-Jährige dem «Cosmopolitan». Mit etwa zehn Jahren habe er dann vom Ruhm der Eltern erfahren.

«Der Vater eines Freundes hat mir ein Olympiabuch von 1976 gezeigt, und da war meine Mama drin», erinnert sich Neureuther. Seine Mutter «Gold Rosi» Mittermeier gewann bei den Olympischen Spielen in Innsbruck 1976 zweimal Gold und einmal Silber. Auch Felix' Vater, Christian Neureuther, fuhr zu dieser Zeit in der Weltspitze mit, wenn auch nicht ganz so erfolgreich wie seine spätere Frau.

von dpa

erstellt am 11.Jan.2017 | 09:01 Uhr