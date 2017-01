Neugieriger Beobachter : Frank Elstner mag seinen Job als Dokumentarfilmer

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Der Fernsehmoderator und Showmaster Frank Elstner (74) freut sich über seinen Job als Dokumentarfilmer. «Es ist eine Tätigkeit, die große Freude bereitet und die mir am Herzen liegt», sagte der «Wetten, dass..?»-Erfinder in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Fernsehreihe «Elstners Reisen» zeige den Schutz bedrohter Tierarten. «Auf diese Themen hinzuweisen, darüber Filme zu drehen und zu sensibilisieren, das ist mir ein Anliegen.» Die TV-Reihe läuft in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk (SWR). Die neue Folge zeigt Elefanten in Sri Lanka. Ausgestrahlt wird sie an diesem Samstag (7.1.), 20.15 Uhr, im SWR Fernsehen.

Er selbst verstehe sich als Journalist, sagt Elstner: «Ich bin ein neugieriger Beobachter, der Fragen stellt.» Erlebt habe er bei den Dreharbeiten Elefanten hautnah: «Wenn man den Rüssel eines wilden Elefanten über die Schulter streifen fühlt, dann hat man schon einen großen Respekt vor diesen Tieren.» Elstner, der in Baden-Baden lebt, hat den Film in Sri Lanka gemeinsam mit dem Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt und dem Elefantenexperten Brian Batstone gedreht.

