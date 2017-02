Jahrestag für die Queen : Königin seit 65 Jahren Fels in der Brandung

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

„Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden“, versprach die spätere Königin Elizabeth II. an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Jetzt ist die britische Königin bereits 65 Jahre auf dem Thron – und damit derzeit die am längsten amtierende Monarchin. Zum Feiern ist ihr aber wohl nicht zumute. Denn das heutige Jubiläum ist der Todestag ihres Vaters.

„Sie wird wahrscheinlich am Montag auf dem Landsitz Sandringham sein“, sagte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes. So hält die Queen es meistens an dem Jahrestag, gemeinsam mit ihrem Mann Philip (95). In London gibt es ihr zu Ehren Salutschüsse. Auch Münzen werden zum 65. Thronjubiläum aufgelegt.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 08:00 Uhr