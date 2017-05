Dankbarer Liedermacher : Konstantin Wecker lobt das Alter

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Der Liedermacher Konstantin Wecker lobt kurz vor seinem 70. Geburtstag das Alter. «Es hat wirklich Vorteile, alt zu sein», sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung seines neuen Albums «Poesie und Widerstand» und seiner gleichnamigen Jubiläumstournee.

Am 31. Mai will er auf der Bühne im Circus Krone in München mit Familie, Freunden und Fans in seinen Geburtstag (1. Juni) hineinfeiern.

«Ich bin dafür, dass man beginnt, das Alter lobzupreisen. In dem Moment, in dem man angefangen hat, das Alter anzunehmen, ist man viel mehr in der Gegenwart.» Da ohnehin klar sei, dass man nun nicht mehr so viel Zeit habe, brauche man sich nicht mehr so viele Sorgen zu machen. Dankbarkeit sei immer wichtiger. «Je älter ich werde, desto mehr bin ich nur noch von Dankbarkeit erfüllt.»

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 18:18 Uhr