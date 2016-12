Ende einer Ehe : Martin Freeman und Amanda Abbington getrennt

vergrößern 1 von 2 Foto: Facundo Arrizabalaga 1 von 2

Die britischen Schauspieler Martin Freeman (45) und Amanda Abbington (42), Co-Stars in der TV-Serie «Sherlock», sind nach 15 gemeinsamen Jahren auseinandergegangen.

«Ich bin nicht mehr mit Amanda zusammen», sagte Freeman in einem Interview der «Financial Times». Sie würden aber sehr freundschaftlich miteinander umgehen. «Ich werde Amanda immer lieben», betonte der Schauspieler. Sie haben zwei Kinder, Sohn Joe (10) und Tochter Grace (8).

Die beiden Schauspieler hatten sich bei Dreharbeiten im Jahr 2000 kennengelernt. In «Sherlock», mit Benedict Cumberbatch als der Detektiv, spielen Freeman und Abbington das Ehepaar Watson. Freeman war auch in Filmen wie «Tatsächlich ... Liebe», «Shaun of the Dead» und in der «Hobbit»-Serie als Hobbit Bilbo Beutlin zu sehen.

von dpa

erstellt am 23.Dez.2016 | 08:13 Uhr

