TV-Tipp : Neben der Spur - Dein Wille geschehe

Überdurchschnittlich intelligent, erbarmungslos, brutal, sadistisch - Psychiater Johannes «Joe» Jessen lässt keinen Zweifel daran, dass der Täter es bitter ernst meint. Seine Motive: Rache, Wut, Befriedigung.

Zwei Frauen hat er schon in den Suizid getrieben. Die eine sprang von einer Brücke, die andere lief barfuß auf die Autobahn und wurde von einem Auto erfasst. Beide wähnten ihre Kinder in den Fängen eines Anrufers, in den Händen des Sadisten. «Es hat zweimal funktioniert», sagt Jessen. «Warum sollte er aufhören?»

Das ZDF zeigt den vierten Film der erfolgreichen Krimireihe «Neben der Spur» am Montag (20.15 Uhr). In der Folge «Dein Wille geschehe» bekommen Jessen (Ulrich Noethen) und das Ermittlerteam um Kommissar Vincent Ruiz (Juergen Maurer) es mit einem ehemaligen Soldaten zu tun. Der will wieder Kontakt zu seiner Tochter - und geht dafür über Leichen. Er manipuliert die früheren Schulfreundinnen der Mutter seines Kindes, um diese aus ihrem Versteck zu locken.

Die Hauptdarsteller Noethen und Maurer haben mit Ronald Zehrfeld einen ebenbürtigen Kontrahenten - auf schauspielerischer Ebene wie auch im Film selbst. Und der freut sich über die Rolle des psychisch Kranken: «Die Zuschauer bekommen eine ganz neue Facette zu sehen. Ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, solch' einen fiesen Charakter zu spielen», sagt Zehrfeld alias Ex-Soldat Gedeon Tauber.

Kalt, berechnend, manipulativ ist Tauber auf der einen Seite. Sagt: «Den schwächsten Punkt, den finde ich.» Auf die Frage, ob er Frauen hasse, antwortet er: «Wie meinen Sie das? Intellektuell, physisch oder als Unterart?» Auf der anderen Seite ist seine Tochter Taubers schwächster Punkt - und dort ist er höchst empfindlich, emotional, angreifbar. Zehrfeld spielt den Zwiespalt überzeugend.

Für Jessen eskaliert die Lage, als der Wahnsinnige seine Familie unter Kontrolle bringt. Im Vergleich zu den ersten Taten - als die Kinder nie wirklich entführt waren - ist es diesmal ernster. Wie der Hamburger Psychiater die Situation am Ende löst, geht da fast etwas zu schnell - als hätte Autor Mathias Klaschka die Handlung schnell noch in den verfügbaren eineinhalb Stunden abschließen müssen.

Die Psychothriller nach Vorlagen des Bestsellerautors Michael Robotham kommen beim Publikum gut an: Die dritte Folge sahen Mitte November rund 5,6 Millionen Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent hatte das ZDF an dem Abend zur besten Sendezeit die Nase vorn. Die beiden ersten «Neben der Spur»-Teile schauten sich sogar jeweils mehr als sechs Millionen Menschen an. Im Sommer wird die Reihe den Angaben nach mit einer weiteren Episode fortgesetzt.

Noethen führt den Erfolg auf die Romanvorlage zurück: «Wir können auf einen Fundus hochspannender Geschichten zurückgreifen. Die Charaktere sind so angelegt, dass es nie langweilig wird, sich mit ihnen weiter zu beschäftigen.» Seine Figur bezeichnet er als tragisch: «Für mich ist Joe jemand, der stets das Gute will, aber leider trotz seines herausragenden Scharfsinns und Bemühens dann doch mit dafür verantwortlich ist, dass die Dinge um ihn herum schrecklich scheitern.» Das gilt in «Dein Wille geschehe» etwa für seine Ehe.

Wie bei den Konflikten zwischen Jessen und seiner Frau können Fans der Serie die Entwicklung der Figuren verfolgen. Vor allem wandelt sich das Verhältnis zu Kommissar Ruiz. Die beiden nähern sich immer mehr an. Dennoch steht die Folge natürlich für sich.

