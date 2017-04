TV-Moderator : Neue «Jennifer»-Folgen: Klaas Heufer-Umlauf als Friseur

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (33) wird für eine Comedy wieder zum Friseur. Für neue Folgen der NDR-Produktion «Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres» stehe er als Chef des Friseursalons «Hair & Care» vor der Kamera, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Samstag mit.

Die ersten drei Folgen rund um die Frisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh) hatte der Sender Ende 2015 gezeigt - damals mit Komiker Olli Dittrich als Jennifers Chef Dietmar. Von ihm übernimmt der ehemalige B-Promi Ingo den Salon.

«Meine Rolle ist ein abgebrochener Ex-Promi, der wieder in den Beruf zurück muss, den er eigentlich mal gelernt hat – nämlich Friseur», erklärte Heufer-Umlauf in der «NDR Talk Show» am Freitagabend. «Ich habe ja tatsächlich mal eine Friseurausbildung gemacht. Daher ist das für mich gerade eine alternative Realität, die ich durchlebe.» Für die noch bis Juni dauernden Dreharbeiten hat sich der Moderator die Haare blond gefärbt. Zu sehen sind die neuen Folgen nach Senderangaben Ende des Jahres im NDR Fernsehen.

Die Serie stammt aus der Feder der Comedy-Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier, die 2011 für die NDR-Hörfunk-Comedy «Frühstück bei Stefanie» mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet wurden.

NDR-Comedy "Jennifer"

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 14:58 Uhr