Erinnerung an den Vater : Paris Jackson: Zeit heilt die Wunden nicht

Michael Jacksons Tochter Paris (18) hat den Verlust ihres Vaters auch nach über sechs Jahren nicht verwunden. «Alle sagen immer 'Zeit heilt', aber das tut sie wirklich nicht», sagte sie in einem Interview der Musikzeitschrift «Rolling Stone».

Noch immer träume sie oft vom «King of Pop». Die Erfahrung vom Tod ihres Vaters helfe ihr, schwierige Lebensphasen zu überstehen, so Jackson. «Ich habe das Einzige verloren, das mir je wichtig war. Alles Schlimme, was nun passiert, kann nicht annähernd so schlimm sein, wie das, was damals passiert ist. Also kann ich es bewältigen.»

Als Michael Jackson 2009 starb, war Paris elf Jahre alt. Bei der Trauerfeier hatte sie ihn damals unter Tränen als den «besten Vater, den ich mir vorstellen konnte» bezeichnet. Mittlerweile ist sie als Schauspielerin und Model tätig.

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 12:31 Uhr

