TV-Tipp : Professor T.

1 von 1 Foto: Martin Valentin Menke 1 von 1

Es gibt nicht viele Orte, an denen sich Professor Dr. Jasper Thalheim wohlfühlt. Vielleicht gibt es auch überhaupt keine. Wenn er sich einen Ort aussuchen müsste, wäre es wohl aber dieser: hoch über den Dächern von Köln, den Dom im Blick, weit entfernt von all den Menschen und dem Schmutz da unten.

Wie eine Berichterstatterin bei Hofe trägt ihm die Polizistin Anneliese Deckert dort oben die neusten Ermittlungsergebnisse vor. Der Kriminologe nimmt es starr zur Kenntnis. Nur in seinen Augen sieht man, wie es in seinem Hirn gerade blitzen muss.

Der Schauspieler Matthias Matschke (48, «Der Fall Barschel», «Polizeiruf 110», «Pastewka») verkörpert diesen «T.», wie ihn alle nur ehrfurchtsvoll nennen, mit jeder Faser seines Körpers: entrückt und neurotisch, arroganter Fatzke und brillanter Analyst zugleich. Von Samstag (21.45 Uhr) an zeigt ihn das ZDF in dieser neuen Rolle. Die Reihe heißt wie ihre Hauptfigur: «Professor T.». Zunächst sind vier Folgen geplant.

Das ZDF hat dafür eine gleichnamige belgische Serie adaptiert und nach Köln verlegt. Der von Matschke gespielte Thalheim gilt an der örtlichen Uni als Koryphäe der psychologischen Kriminologie. Als die Polizei bei der Suche nach einem Vergewaltiger auf dem Campus nicht weiterkommt, erinnert sich die Kommissarin Anneliese Deckert (Lucie Heinze) an ihren alten Professor und bittet um Mithilfe. Dieser wehrt sie zunächst vehement ab. Wohl auch, weil es für «T.» das schiere Grauen sein muss, sein aseptisch gereinigtes Büro zu verlassen.

Dem Professor einen Hygiene-Fimmel zu attestieren, wäre eine Verharmlosung. Er kann nichts anfassen, ohne sich vorher Handschuhe überzustreifen. Um an eine Tür klopfen zu können, muss er ein Taschentuch auflegen, auf das der klopfen kann. Als er schließlich doch in den Fall einsteigt, steht ihm das Unbehagen beim Betreten eines arg verranzten Wohnheim-Klos ins Gesicht geschrieben.

Was die Zusammenarbeit ebenfalls erschwert: «T.» pflegt eine direkt-brüske Art, die ihm andere Menschen auch emotional auf Abstand hält. Nettigkeitsfloskeln sind ihm fremd. Einer Studentin rät er nach einer nicht ganz passenden Antwort, noch mal nachzudenken - «am besten auch gleich über ihre Studienwahl».

Wer bei all diesen Marotten und Charakterausprägungen an englischsprachige Vorbilder denkt, liegt nicht ganz falsch. «T.» ist so neurotisch wie «Monk», so fies wie «Dr. House» und so ein Genius wie «Sherlock». Und doch auch sehr eigen, was vor allem an Matschke liegt. Der kann mit den «Monk»- und «Dr. House»-Vergleichen auch nichts anfangen. «Weil ich beide Serien nicht kenne. Ich habe davon vielleicht eine Folge gesehen und die nicht zu Ende», sagt er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich schaue mir oft Dinge an und schalte wieder ab, wenn ich denke, dass ich weiß, was damit gemeint ist. Manchmal ist Hörensagen der bessere Weg.»

Auch bei «T.» meint man schnell zu wissen, was die Macher im Sinn hatten: deutsche Krimi-Betulichkeit zu vermeiden. Der erste Fall ist kein Larifari-Plot, sondern hat einen brutalen Vergewaltiger im Fokus, «T.» und sein Ekel werden mit kräftigen Bildern untermalt. Auch sprachlich will man sich beim ZDF wohl nicht zurückhalten. Zumindest fällt schon früh und betont beiläufig das Wort «gebumst».

Hier und da hätte man die Figur «T.» noch etwas mehr für sich selbst stehen lassen können. Oft wird von den anderen Protagonisten noch sehr deutlich betont, dass dieses oder jenes Verhalten des Professors ja gar nicht in Ordnung sei - dabei ist das sehr offensichtlich.

Aber das kann sich ja noch entwickeln. In Folge zwei wird «T.» zu einem Fall im Kölner Karnevalisten-Milieu hinzugezogen. Mit Keim-Paranoia in den Karneval - es muss das schiere Grauen sein.

"Professor T."

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 00:08 Uhr