Schreiben als Kampf : Promi-Geburtstag vom 3. Februar 2017: Paul Auster

Kein Handy, kein Computer. «Ich bin einer der wenigen Menschen auf der Welt, der sich von all dem fern hält», sagte der US-Bestsellerautor Paul Auster vor einiger Zeit der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich habe mich einfach irgendwann entschieden, dass ich diese Sachen nicht machen muss - E-Mail zum Beispiel. Ich schreibe per Hand und tippe es dann mit einer Schreibmaschine ab, die benutze ich immer und sie ist unzerstörbar.»

Auf diese Art und Weise hat Auster gerade wieder einen neuen Roman verfasst, seinen bislang dicksten Wälzer. Eine Seite pro Tag schaffe er, sagt Auster. «Zwei wenn ich Glück habe, manchmal auch nur eine halbe. Aber wenn man dranbleibt, läppern sich die Seiten.» Mehr als 1200 sind es in der deutschen Übersetzung geworden, weltweit erscheint «4321» am 31. Januar - wenige Tage vor Austers 70. Geburtstag am Freitag (3. Februar).

Eigentlich hatte das Buch nach der Hauptfigur «Ferguson» heißen sollen, doch dann platzten die Demonstrationen gegen Polizeigewalt nach dem Tod eines Afroamerikaners in der gleichnamigen Stadt im US-Bundesstaat Missouri in den Schreibprozess. «Ferguson ist zu einem traurigen Beispiel für amerikanischen Rassismus geworden, und das wird diese Sprache wohl nie verlassen. Also kann ich kein Buch schreiben, das "Ferguson" heißt. Es ist schon komisch - ausgerechnet dieser Name, bei all denen, die es auf der Welt gibt. Das hat mich schon ziemlich umgeworfen, die Ereignisse selbst und dann auf eine egoistische Weise auch die Auswirkungen, die sie auf mich hatten.»

Der 1947 als Sohn jüdischer Einwanderer in Newark in der Nähe von New York geborene Auster gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schriftstellern seiner Generation in den USA. Zu seinem umfangreichen Werk gehören Romane, Poesie, Essays, Filme und zuletzt zwei autobiografisch anmutende Werke, «Winter Journal» und «Bericht aus dem Inneren».

Vom Schreiben sei er «besessen», sagt Auster. «Schreiben ist für mich kein Akt des freien Willens, es ist eine Frage des Überlebens.» Seine Geschichten schlagen die unglaublichsten Haken, brillieren mit einer suggestiven Sprache, psychologischen Beobachtungen und philosophischen Schlüssen. «Das ist ein organischer und völlig unerklärlicher Prozess. Alles kommt von innen, aus dem Unbewussten. Irgendwann taucht etwas auf. Meistens sind es Charaktere, die mir durch den Kopf gehen, und je mehr ich mich mit ihnen beschäftige, desto klarer werden die Geschichten, die zu ihnen gehören.» Seine Bücher sind in Dutzende Sprachen übersetzt, in Europa ist er noch populärer als im eigenen Land.

Austers Geschichten spielen oft im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Dort wohnt der Autor seit rund 40 Jahren mit seiner Frau, der norwegisch-amerikanischen Schriftstellerin Siri Hustvedt («Der Sommer ohne Männer»), deren Popularität inzwischen an seine heranreicht. Konkurrenz gebe es aber keine, versichert Auster. «Nie. Das Großartigste für mich ist zu beobachten, wie Siri sich als Schriftstellerin entwickelt. Sie war schon immer gut, aber sie wird einfach immer besser und besser. Sie ist die Intellektuelle in der Familie und ich genieße es einfach, ihr Leser zu sein. Es ist eine wahre Freude, mit so einem Genie zusammenzuleben. Sie ist auch eine großartige Leserin und hat mir schon viel geholfen. Jeder Schriftsteller braucht einen vertrauten ersten Leser.» Zusammen hat das Paar Tochter Sophie (29), die auch schon als Sängerin und Schauspielerin Erfolge feiert.

Auster hatte schon viele Jahre geschrieben, bevor er mit der «New York-Trilogie» Mitte der 80er Jahre endlich den Durchbruch schaffte. Seitdem hat er sich mit Romanen wie «Mond über Manhattan», «Mr. Vertigo» oder «Das Buch der Illusionen» endgültig zum gefeierten Bestsellerautor hochgearbeitet. An einen Nobelpreis etwa denke er aber «überhaupt nicht», sagt Auster, auch wenn sein Name immer wieder fällt. Ans Aufhören aber auch nicht - obwohl das Schreiben auch ein stetiger Kampf sei. «Es ist das härteste, was ich mir vorstellen kann. Aber ich bin noch gut dabei, ich kann den Kampf noch eine Weile aufnehmen.»

Rowohlt zu Auster

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017

