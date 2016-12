TV-Tipp : Quatsch und die Nasenbärbande

1 von 1 1 von 1

Kinder und Tiere im Fernsehfilm gehen immer. Und wenn beides zusammenkommt, dann entsteht bisweilen eine abenteuerliche, zumindest anregende Mischung. So ähnlich ist das nun in dem Film «Quatsch und die Nasenbärbande» zu bestaunen, der heute (20.15 Uhr) auf Arte zu sehen ist.

Das Dorf heißt Bollersdorf, und es liegt idyllisch irgendwo in der Mitte dieser Republik - angeblich am Bauchnabel der Welt. Es hat alles, was es braucht: Feuerwehr, Rathaus, Windmühle, Wasserturm, Dampfer - und das Schwimmbad ist im Bau befindlich. Natürlich gibt es auch einen Kindergarten, und aus dem büxen die lieben Kinder gerne aus, um in ihr Versteck hoch oben in einem Kran zu klettern.

Da ist natürlich auch das aufgeweckte Maskottchen namens Quatsch, ein Nasenbär, dabei. Die sechs Kinder Rieke (Nora Börner), Max (Justin Wilke), Lene (Charlotte Röbig), Paul (Pieter Dejan Dudak), Suse (Henriette Kratochwil) und Ben (Mattis Mio Weise) sorgen dafür, dass schon mal eine Lok zwar mit der Oma, aber ohne Waggons losfährt oder die Mülltonne wie von Zauberhand direkt in den Müllwagen fliegt. Oder der Gartentisch mit dem Rhabarberkuchen hängt plötzlich im Baum, und kleine Windbeutel verschwinden an einer Angel durch den Kamin der Bäckerei.

Das Leben der munteren Jungs und Mädels von Bollersdorf könnte also so schön sein, wenn der ziemlich gewöhnliche Ort nicht ausgerechnet ins Visier der Gesellschaft für Konsumforschung geriete. Hier werden ständig neue Produkte getestet, und so stehen im Feinkostladen plötzlich ganz andere Sachen im Regal: Die Milch heißt jetzt «Beerenmacke», und es gibt «bluetella» oder «Lavendelketchup».

Das schmeckt zwar alles ganz scheußlich, und obwohl Bügeleisen, Saftpressen und Haartrockner explodieren, machen die Eltern begeistert mit, während ihre Kinder schnell genug haben von den lästigen Warentestern. Erst recht, als die ihre geliebten Großeltern ins Heim abschieben wollen, damit der Altersdurchschnitt wieder stimmt. Klarer Fall: Da muss die Nasenbärbande ran, gemeinsam mit dem pfiffigen Quatsch. Mit abenteuerlichen Erfindungen und verrückten Weltrekorden wollen sie beweisen, wie einzigartig ihr Dorf doch ist - und damit auch die Konsumforscher vertreiben.

Die Zeit der Zuschauer vertreiben wollen die Erfinder dieser ziemlich übertriebenen Geschichte mit vielen spleenigen Einfällen und skurrilen Bildern. Dazu haben Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Veit Helmer («Baikonur», «Absurdistan») und Autor Hans-Ullrich Krause («Der Fall Bruckner») noch diverse Tanz- und Gesangseinlagen reingepackt. So dürfen die vier- bis sechsjährigen Knirpse erstaunlich flotte Sätze aufsagen oder sinnige Liedtexte trällern wie «Stellt euch das mal vor, bei uns kommt der Geschmack aus dem Labor». Nicht zuletzt dadurch wirkt der etwas zu grelle Märchenfilm größtenteils recht künstlich, und er hat leider nicht viel zu tun mit der sanften Anarchie der Klassiker wie «Bullerbü», «Pippi Langstrumpf», «Michel aus Lönneberga» oder «Die kleinen Strolche».

Die Erwachsenen sind da allenfalls Statisten, wenngleich auch prominent besetzt: Nadeshda Brennicke, Samuel Finzi, Jule Böwe, Margarita Broich, Wolfram Koch, Fabian Busch und Benno Fürmann sind in kleinen Rollen zu sehen. «Immer wenn wir uns ans Werk machten, kamen uns Erwachsene in die Quere», sagt ein besonders altkluger Junge als Erzähler im Film. Doch mittels präpariertem Kaffee wird schließlich das halbe Dorf in einen komatösen Schlaf versetzt, so dass die lieben Kleinen nacheinander die Bäckerei, die Lok, das Feuerwehrauto und den Dampfer kapern können, den sie dann allerdings in voller Fahrt auf die Brücke setzen. Held des Filmes aber ist unzweifelhaft der Nasenbär, der sowohl Bücher wie Medikamente stibitzen, sogar Löcher bohren kann und am liebsten Erdbeermilchshake per Strohhalm trinkt. Kein Quatsch!

