«Traumschiff» : Sascha Hehn mag sein Kapitänshemd nicht

«Traumschiff»-Kapitän Sascha Hehn (62) klagt über die weißen Uniformen, die er beim Dreh der ZDF-Reihe anziehen muss.

Statt eines maßgeschneiderten Hemdes müsse er Original-Marinehemden tragen, sagte Hehn der «Welt am Sonntag». «So sehe ich immer aus, als hätte ich so einen Ranzen am Bauch und so einen Arsch in der Hose.»

von dpa

erstellt am 24.Dez.2016 | 14:47 Uhr

