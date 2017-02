TV-Tipp : Tony Cragg - Zauberer der Formen

1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Tony Cragg lässt normalerweise keine Medien in sein riesiges Atelier. Für eine n-tv-Kunstdokumentation machte der international bekannte britische Bildhauer eine Ausnahme.

Ungewöhnlich locker und entspannt ließ sich der gebürtige Liverpooler Cragg von Journalist Wolfram Kons nach St. Petersburg, Venedig und in seine langjährige Wahlheimat Wuppertal begleiten.

Die Reportage «Tony Cragg - Zauberer der Formen», an diesem Freitag um 18.30 Uhr zu sehen, stellt die Persönlichkeit des Turner-Preisträgers in den Mittelpunkt - und Kons bringt den sonst zurückhaltenden Briten Cragg (67) mit seinen unverkrampft offenen Fragen dabei oft zum Lachen.

Bekannt ist Cragg für seine meterhohen verdrehten Skulpturen aus Holz, Bronze oder glänzendem Edelstahl, die bis zu 1,5 Tonnen wiegen. Wie die schweren Kunststücke in die ehrwürdige Eremitage in St. Petersburg transportiert und später bei einer Ausstellung von der Schickeria der russischen Stadt bewundert werden, ist ebenso zu sehen wie Craggs konzentrierte Arbeit in seiner Werkstatt.

«Ich bin interessiert daran, was unter der Oberfläche ist», sagt Cragg. Auch ungeduldig kann er werden, wenn etwa einer seiner 20 Mitarbeiter - vom Tischler bis zum Automechaniker - seine Ideen nicht so umsetzt, wie er es wollte. Seit rund 40 Jahren lebt Cragg in Wuppertal, wo er den Skulpturenpark Waldfrieden als internationales Ausstellungszentrum betreibt - ein Geheimtipp für Kunstkenner. «Was bedeutet ein Baum für Sie?», fragt Kons. Cragg: «Das sind die Originalbewohner des Parks.»

Seit 2014 zeigt n-tv Dokumentationen über internationale Künstler wie Gerhard Richter, Günther Uecker oder Markus Lüpertz. Kons hatte zuletzt auch mit einer Reportage über den verurteilten Kunstberater Helge Achenbach, den er im Gefängnis interviewen durfte, Aufsehen erregt.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 00:03 Uhr