Pure Lebensfreude : Uwe Ochsenknecht als Solotänzer im Wohnzimmer

Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht (61, «Willkommen bei den Hartmanns») tanzt gern, manchmal auch zuhause für sich allein.

«Dann lege ich eine CD auf, Funk, R&B, House, Electronic oder Salsa, und bewege mich freestyle durch mein Wohnzimmer. Manchmal spiele ich dazu noch ein bisschen Percussion», sagte Ochsenknecht der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Das ist absolut Ausdruck von Lebensfreude.»

Standardtänze wie Walzer, Foxtrott und Rumba lägen ihm dagegen nicht. «Ich war auch in keiner Tanzschule. Das war etwas, was man um 1970 als Hippie, der ich war, als spießig ablehnte», erzählte der Künstler.

Ochsenknecht spielt in der neuen Buddy-Komödie «2 Sturköpfe im Dreivierteltakt», die am 10. März im Ersten läuft, an der Seite von Herbert Knaup («Die Kanzlei»). Die beiden verkörpern zwei einsame Männer, die für eine verunglückte Freundin (Andrea L'Arronge, «SOKO Kitzbühel») eine Tanzschule leiten müssen. Dabei legt der 61-Jährige eine mehr oder weniger flotte Sohle aufs Parkett.

Privat tanze er mit seiner langjährigen Freundin Kiki Viebrock auch auf Partys, erzählte Ochsenknecht. Aus Zeitgründen sei er mittlerweile aber nur selten in Clubs seines Wohnortes Berlin. «Dort geht es ja erst nach Mitternacht so richtig los», erklärte er, «da bleibe ich schon mal lieber zuhause.»

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 18:22 Uhr

