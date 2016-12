Nischensender : Zwei Schwestern mischen den TV-Markt auf

1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

Sie sind Schwestern - und leiten beide einen Nischensender im deutschen Fernsehen. Von München aus betreuen sie zwei völlig unterschiedliche Gattungen: «Ich bin Hollywood», sagt Katharina Behrends. «Meine Schwester Friederike ist Bollywood.

Diesen Gegensatz in der Familie zu haben ist spannend.» Die TV-Managerin betreut sechs Sender aus dem Hause Universal im deutschen Raum, ihre Schwester Friederike startet gerade als Geschäftsführerin des neuen und in Deutschland ersten Bollywoodsenders Zee.One durch.

Seit 2008 ist die Juristin Katharina Behrends Geschäftsführerin von NBC Universal Global Networks Deutschland. Davor leitete sie unter anderem die Rechtsabteilung bei MTV Networks Germany. Auch ihre große Schwester Friederike studierte Jura, arbeitete ebenfalls als Anwältin, um sich dann bis 2012 als Geschäftsführerin der WDR Mediagroup Digital dem digitalen Markt zu widmen.

Jetzt allerdings baut sie den Bollywood-TV-Sender Zee.One hierzulande auf. «Bollywood hat in Deutschland noch diesen Kitsch-Stempel drauf. Aber es hat noch viel mehr Genres zu bieten – Krimis, Comedy, Actionfilme, Horror.» Nicht in jedem Film werde gesungen und getanzt, versichert sie.

Friederike Behrends ist also «Mrs. Free-TV», ihre Schwester Katharina «Mrs. Pay-TV». Doch so ähnlich die Arbeit der Schwestern auch ist, so unterschiedlich sind sie als Typen. Katharina liebte als Kind den Sport und im Speziellen das Reiten. Friederike interessierte sich schnell für Mode und Kosmetik.

Erst im Erwachsenenalter wird die Beziehung enger, heute treffen sie sich regelmäßig. «Ihre Meinung ist mir total wichtig», sagt Friederike Behrends. «Aber manchmal hat sie eine unterschiedliche Sichtweise, und ich mache das dann trotzdem anders.» Ein Thema ist in den Gesprächen generell tabu: Verträge.

Zu besprechen gibt es dennoch viel, denn der Markt verändert sich zurzeit rasant. Als Geschäftsführerin von vier Fernsehsendern und zwei Joint-Venture-Sendern muss Katharina Behrends den Programmeinkauf sowie die Verbreitung auf Sky, Vodafone und Co. kontrollieren. Mehr Plattformen bedeuten mehr Einnahmequellen. «Die Reise geht für uns dahin, jederzeit und überall für den Konsumenten erreichbar zu sein», erläutert die Managerin.

Die weit verbreiteten Bedenken, dass nachwachsende Generationen nur noch online schauen würden und der TV-Markt darunter leiden werde, kontert Friederike Behrends vehement: «Ich höre seit Jahren, dass die jungen Leute nicht mehr fernsehen würden und dass nächstes Jahr lineares Fernsehen tot sei.

Aber wie kann man sich dann erklären, dass unsere Einschaltquoten steigen?» Es stimme, Fernsehen werde sich verändern. «Aber es wird nie tot sein.» Ihre Schwester Katharina betont zudem: «Es ist mir eigentlich egal, wo und wann der Kunde unsere Inhalte schaut. Wir werden immer da sein, wo sich ein Konsument spannenden Content anschauen möchte, sei es am Laptop, Fernseher, Smartphone...»

Schon jetzt gebe es immer mehr Kanäle, die Angebote würden sich noch weiter aufsplitten. «Um das klar zu sagen: In der Nische liegt die Zukunft», sagt Friederike Behrends. «Aber wir beide sehen unsere Sender nicht als Nischensender.» Ihre Schwester Katharina nickt. Ihr Crime-Sender 13th Street verzeichnet inzwischen fast sieben Millionen Abonnenten und einen Marktanteil von 0,3 Prozent.

Zurzeit werde alles gemessen und man wisse bestens, was funktioniere. Der Lohn: Seit Jahren seien sie die Nummer 1 im fiktionalen Pay-TV. Damit dies so bleibt, fliegt Katharina Behrends jedes Jahr nach Los Angeles und begutachtet neue Serien.

Ihre Schwester Friederike hat es da deutlich schwieriger. Die für ihren Sender interessanten Filme und Serien gebe es anfangs immer «nur» auf Hindi, erst später würden sie übersetzt. Das Programmteam verstehe also erst einmal wenig. Deswegen greifen sie und ihre Kollegen nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Sie besuchen demnächst bei der Volkshochschule den Kurs «Hindi für Anfänger».

erstellt am 31.Dez.2016 | 11:58 Uhr