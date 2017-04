Regierung : Abstimmung über Neuwahl in London

In London wird das Parlament heute Nachmittag über eine Neuwahl entscheiden. Premierministerin Theresa May will sich über eine Neuwahl Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen sichern. Sie hatte gestern überraschend eine Neuwahl für den 8. Juni angekündigt. Im Unterhaus benötigt ihr Plan eine Zweidrittelmehrheit. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird er diese auch bekommen. Die Konservativen um May lagen in den jüngsten Umfragen weit vor der oppositionellen Labour-Partei.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 06:22 Uhr