Soziales : Ärzte-Präsident Montgomery: Pöbeleien gegen Ärzte nehmen zu

Immer häufiger werden Ärzte einer Studie zufolge Opfer von Gewalt ihrer Patienten. Demnach wurden 91 Prozent der Hausärzte schon einmal mit aggressivem Verhalten konfrontiert, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, der «Bild»-Zeitung. In Notfallambulanzen und in den Praxen werde Gewalt gegen Ärzte zunehmend zum Problem. «Patienten wollen nicht akzeptieren, wenn sie nicht sofort behandelt werden oder nicht so behandelt werden, wie sie es für richtig halten», sagte Montgomery.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 09:51 Uhr