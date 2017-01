Leute : Auktion: Briefe von Diana erzielen Vielfaches an Schätzwert

Briefe von Prinzessin Diana aus den 80er und 90er Jahren haben bei einer Auktion in Cambridge für ein Vielfaches ihres geschätzten Werts den Besitzer gewechselt. Umgerechnet rund 3750 Euro hat ein Bieter für einen Brief bezahlt, in dem Diana beschrieb, wie Prinz William mit seinem kleinen Bruder ausgiebig schmuste, als der auf die Welt kam. Geschätzt worden war der Brief auf maximal 600 Pfund. Die Briefe waren an den Butler Cyril Dickman gerichtet, zu dem die Familie ein enges Verhältnis hatte.

