Film : Bericht: «Toni Erdmann» wird mit Jack Nicholson neu verfilmt

Der deutsche Oscar-Kandidat «Toni Erdmann» soll einem Medienbericht zufolge in den USA neu verfilmt werden und Jack Nicholson darin ein Comeback feiern. Die Produktionsfirma Paramount Pictures sicherte sich die Rechte am Remake der Tragikomödie über einen Vater und dessen entfremdete Tochter, wie das Branchenmagazin «Variety» unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete. Nicholson hat seit 2010 in keinem Film mehr mitgespielt. «Toni Erdmann» ist bei den Oscars am 26. Februar für den Preis in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 06:51 Uhr