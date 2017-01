Terrorismus : Bundesanwaltschaft informiert am Nachmittag über Terrorermittlungen

Nach den Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt will die Bundesanwaltschaft am Nachmittag über ihre Ermittlungen informieren. Dazu wird eine Sprecherin eine Erklärung abgeben. Ermittler hatten gestern in Berlin eine Unterkunft in einem Flüchtlingsheim und eine Wohnung durchsucht. Der erste Einsatz galt einem 26-jährigen Tunesier, der beschuldigt wird, dem mutmaßlichen Attentäter Anis Amri geholfen zu haben. Im zweiten Fall geht es um einen früheren Mitbewohner Amris.

