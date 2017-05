Gesellschaft : Bundesregierung und BKA geben Zahl der Drogentoten 2016 bekannt

Berlin (dpa) - Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt gibt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, in Berlin die Zahl der Drogentoten 2016 bekannt. Seit Jahren steigt die Opferzahl an. Gründe für den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre sind Experten zufolge eine steigende Stoffqualität und gleichzeitig sinkende Preise. Im Vorjahr waren die meisten Menschen an ihrem Heroinkonsum gestorben, hieß es bei der Vorstellung des Jahresberichts zur Rauschgiftkriminalität im vergangenen Jahr. Doch auch sogenannte Legal Highs sorgten für zunehmende Opferzahlen.

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 03:33 Uhr